от 26.01.2026 09:00 до 26.01.2026 10:00
ОнлайнЗавершено

Вебинар: Перспективные локации для инвестиций на Пхукете

Что вас ждет:

• Общий обзор острова по локациям и условным зонам с точки зрения арендного потенциала.

• Целевые группы потребителей по районам.

• Средняя стоимость аренды и покупки недвижимости.

• Арендный потенциал по каждому району.

• Подробный обзор топовых районов для инвестиций в 2026 году.

• Прогноз на ближайшие 5 лет по перспективным районам для инвестиций.


Спикер: Евгений Лебедев, представитель Housebook в Таиланде


Не упустите возможность получить ценную информацию для успешных инвестиций!

