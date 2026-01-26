от 26.01.2026 09:00 до 26.01.2026 10:00
ОнлайнЗавершено
Вебинар: Перспективные локации для инвестиций на Пхукете
Что вас ждет:
• Общий обзор острова по локациям и условным зонам с точки зрения арендного потенциала.
• Целевые группы потребителей по районам.
• Средняя стоимость аренды и покупки недвижимости.
• Арендный потенциал по каждому району.
• Подробный обзор топовых районов для инвестиций в 2026 году.
• Прогноз на ближайшие 5 лет по перспективным районам для инвестиций.
Спикер: Евгений Лебедев, представитель Housebook в Таиланде
Не упустите возможность получить ценную информацию для успешных инвестиций!