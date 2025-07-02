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ГлавнаяКалендарь событийНедвижимость в России VS за рубежом: где ваши деньги работают на максимум?
с 02.07.2025 8:00 до 02.07.2025 9:00
Онлайн

Недвижимость в России VS за рубежом: где ваши деньги работают на максимум?

Недвижимость в России VS за рубежом: где ваши деньги работают на максимум?

Наши спикеры — два эксперта рынка:

Александр Попов — генеральный директор «Самолет Плюс», лидер мнений и реформатор рынка недвижимости России.

Василий Фетисов — Управляющий партнер проекта Housebook в Дубае, эксперт с 25-летним опытом и венчурный инвестор.

На вебинаре мы разберем:

  • Где выгоднее покупать: в родной России или на динамичных зарубежных рынках?
  • Какие риски и возможности ждут инвесторов в эпоху перемен?


Не упустите шанс разобраться, где ваши инвестиции будут в безопасности и принесут максимальную отдачу!

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