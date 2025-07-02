Недвижимость в России VS за рубежом: где ваши деньги работают на максимум?

Наши спикеры — два эксперта рынка:

Александр Попов — генеральный директор «Самолет Плюс», лидер мнений и реформатор рынка недвижимости России.

Василий Фетисов — Управляющий партнер проекта Housebook в Дубае, эксперт с 25-летним опытом и венчурный инвестор.

На вебинаре мы разберем:

Где выгоднее покупать: в родной России или на динамичных зарубежных рынках?

Какие риски и возможности ждут инвесторов в эпоху перемен?





Не упустите шанс разобраться, где ваши инвестиции будут в безопасности и принесут максимальную отдачу!