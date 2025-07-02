с 02.07.2025 8:00 до 02.07.2025 9:00
Онлайн
Недвижимость в России VS за рубежом: где ваши деньги работают на максимум?
Наши спикеры — два эксперта рынка:
Александр Попов — генеральный директор «Самолет Плюс», лидер мнений и реформатор рынка недвижимости России.
Василий Фетисов — Управляющий партнер проекта Housebook в Дубае, эксперт с 25-летним опытом и венчурный инвестор.
На вебинаре мы разберем:
- Где выгоднее покупать: в родной России или на динамичных зарубежных рынках?
- Какие риски и возможности ждут инвесторов в эпоху перемен?
Не упустите шанс разобраться, где ваши инвестиции будут в безопасности и принесут максимальную отдачу!