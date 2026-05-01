Запускаем закрытый вебинар по новому инвестиционному продукту на Бали

Готовый арендный бизнес на Бали

Мы выходим за рамки продажи «квадратных метров» и предлагаем брокерам Housebook реализовать для своих клиентов ликвидный актив с подтвержденной доходностью. Это не стройка и не обещания — это действующий бизнес.





1. Объект: Стратегический актив

• Тип: Индивидуальные трехспальные виллы с частным бассейном и территорией.

• Формат: Камерный бутиковый комплекс (максимальная приватность и востребованность).

• Статус: Объект завершен (2026 г.), вся документация готова (Pink Zone, разрешения получены).

• Локация: Бали, востребованные туристические район, в трех минутах от пляжа Пандава.

• Стоимость: $270,000.

2. Математика инвестора (LTV и доходность)

Мы убираем риск неопределенности, предоставляя инвестору выбор стратегии:

• Гарантия доходности:

• 10% годовых на 1 год.

• ИЛИ 8% годовых на 3 года.

• Рассрочка: 50% — первый взнос, 50% — беспроцентная рассрочка на 6 месяцев.

• Cash Flow во время оплаты: Весь доход от аренды в течение 6 месяцев рассрочки идет в счет погашения стоимости объекта.

• Гибкость: Возможность собственного проживания без ограничений или передача в управление.

3. Операционная система: Управление реальностью

Виллы уже интегрированы в рынок и приносят доход (Airbnb, Booking и другие OTA). Мы используем гибридную модель аренды:

• Помесячная аренда в «низкий» сезон для стабильности.

• Посуточная аренда в пиковые месяцы (3 месяца в году) для максимизации прибыли.

4. Привилегии для брокеров (Акция до 15 июня)

Для команды Housebook мы подготовили условия, которые делают игру максимально выгодной:

• Комиссия: 700 000 руб. «на руки» за каждую сделку.

• Главный приз: Первому брокеру, закрывшему сделку, — поездка на Бали (перелет и неделя проживания на вилле за наш счет).

• Условие: Для получения бонусов необходимо зарегистрировать клиента и получить депозит до 15 июня. Сама сделка может быть завершена позже.

5. Маркетинговая и операционная поддержка

Мы берем на себя 70% операционного стресса, предоставляя брокеру готовый инструментарий:

• Контент-пакет: Три волны прогрева для социальных сетей (вертикальные видео, 4-5 серий в каждой волне) с разной подачей и креативами.

• Инструменты продаж:

• Готовые шаблоны рассылок для инвесторов.

• FAQ (База знаний): Оперативные ответы на все типичные вопросы клиентов.

• Финансовая логистика: Полное сопровождение транзакций. Принимаем рубли, валюту, криптовалюту. Переводы из РФ и любой точки мира — юридически чисто и безопасно.