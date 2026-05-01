Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогКалендарь событийЗапускаем закрытый вебинар по новому инвестиционному продукту на Бали
от 22.05.2026 09:00 до 22.05.2026 10:00
ОнлайнРусский

Запускаем закрытый вебинар по новому инвестиционному продукту на Бали

Запускаем закрытый вебинар по новому инвестиционному продукту на Бали

Готовый арендный бизнес на Бали

Мы выходим за рамки продажи «квадратных метров» и предлагаем брокерам Housebook реализовать для своих клиентов ликвидный актив с подтвержденной доходностью. Это не стройка и не обещания — это действующий бизнес.


1. Объект: Стратегический актив

Тип: Индивидуальные трехспальные виллы с частным бассейном и территорией.

Формат: Камерный бутиковый комплекс (максимальная приватность и востребованность).

Статус: Объект завершен (2026 г.), вся документация готова (Pink Zone, разрешения получены).

Локация: Бали, востребованные туристические район, в трех минутах от пляжа Пандава.

Стоимость: $270,000.

2. Математика инвестора (LTV и доходность)

Мы убираем риск неопределенности, предоставляя инвестору выбор стратегии:

Гарантия доходности:

10% годовых на 1 год.

• ИЛИ 8% годовых на 3 года.

Рассрочка: 50% — первый взнос, 50% — беспроцентная рассрочка на 6 месяцев.

Cash Flow во время оплаты: Весь доход от аренды в течение 6 месяцев рассрочки идет в счет погашения стоимости объекта.

Гибкость: Возможность собственного проживания без ограничений или передача в управление.

3. Операционная система: Управление реальностью

Виллы уже интегрированы в рынок и приносят доход (Airbnb, Booking и другие OTA). Мы используем гибридную модель аренды:

• Помесячная аренда в «низкий» сезон для стабильности.

• Посуточная аренда в пиковые месяцы (3 месяца в году) для максимизации прибыли.

4. Привилегии для брокеров (Акция до 15 июня)

Для команды Housebook мы подготовили условия, которые делают игру максимально выгодной:

Комиссия: 700 000 руб. «на руки» за каждую сделку.

Главный приз: Первому брокеру, закрывшему сделку, — поездка на Бали (перелет и неделя проживания на вилле за наш счет).

Условие: Для получения бонусов необходимо зарегистрировать клиента и получить депозит до 15 июня. Сама сделка может быть завершена позже.

5. Маркетинговая и операционная поддержка

Мы берем на себя 70% операционного стресса, предоставляя брокеру готовый инструментарий:

Контент-пакет: Три волны прогрева для социальных сетей (вертикальные видео, 4-5 серий в каждой волне) с разной подачей и креативами.

Инструменты продаж:

• Готовые шаблоны рассылок для инвесторов.

FAQ (База знаний): Оперативные ответы на все типичные вопросы клиентов.

Финансовая логистика: Полное сопровождение транзакций. Принимаем рубли, валюту, криптовалюту. Переводы из РФ и любой точки мира — юридически чисто и безопасно.

Записаться на событие
Проекты Probali Real Estate
Каталог