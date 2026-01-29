Каталог
от 29.01.2026 07:00 до 29.01.2026 08:00
ОнлайнЗавершено

Бали как ведущее инвестиционное направление в недвижимости

Что обсудим:  

  • Что такое Нуану и почему это привлекательный инвестиционный проект на Бали.  
  • Нуану в сравнении с другими локациями на Бали.  
  • Целевая аудитория, инвестирующая в Город будущего.  
  • Разбираем инфраструктуру Нуану.  
  • Три топовых проекта, доступных к продаже.  
  • Расскажем про бонусы для агентов при продаже проектов в Нуану.


Спикер: Виталий Макаров, представитель Housebook в Индонезии

