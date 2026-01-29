от 29.01.2026 07:00 до 29.01.2026 08:00
ОнлайнЗавершено
Бали как ведущее инвестиционное направление в недвижимости
Что обсудим:
- Что такое Нуану и почему это привлекательный инвестиционный проект на Бали.
- Нуану в сравнении с другими локациями на Бали.
- Целевая аудитория, инвестирующая в Город будущего.
- Разбираем инфраструктуру Нуану.
- Три топовых проекта, доступных к продаже.
- Расскажем про бонусы для агентов при продаже проектов в Нуану.
Спикер: Виталий Макаров, представитель Housebook в Индонезии