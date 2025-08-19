HOUSEBOOK CAMP | BALI 2025

Бали

Чангу

Чангу – один из самых лучших и комфортных районов для проживания на острове. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, но при этом ощущается умиротворяющая деревенская атмосфера. Несмотря на активное развитие в последние годы, Чангу до сих пор сохраняет традиционный балийский стиль.