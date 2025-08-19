с 19.08.2025 7:00 до 30.07.2025 0:00
Оффлайн
BALI, INDONESIA
HOUSEBOOK CAMP | BALI 2025
С 19 по 30 августа мы собираем на острове профессионалов:
- Владельцев агентств;
- Брокеров с амбициями выйти на международный уровень;
- Инвесторов и девелоперов;
- Представителей фондов и транснациональных проектов.
Это не отдых.
Это — эксклюзивный образовательный инвестиционный тур, где каждый день приносит новые связи, знания и возможности.
10 дней, которые по насыщенности сравнимы с 10 месяцами профессионального роста.
В программе:
- Погружение в рынок недвижимости Бали;
- Встречи с ключевыми застройщиками;
- Изучение районов: Чангу, Убуд, Нуану, Улувату и других;
- 25 августа — День знаний с лекциями от ведущих экспертов отрасли;
- Закрытые брокер-туры по ключевым объектам;
- Приватные вечеринки и сильный профессиональный нетворкинг;
29 августа — GATSBY-PARTY — особенный вечер с особым поводом, о котором знают лишь посвящённые…
Почему Вам стоит быть с нами:
- Доступ к эксклюзивным международным проектам
- Выход на новых партнёров и инвесторов
- Рост экспертности и доверия к Вашему бренду
- Возможность усилить свою публичность и экспертный статус
- Новые сделки и горизонты уже в рамках тура
Оставьте заявку прямо сейчас — количество мест строго ограничено!