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ГлавнаяКалендарь событийHOUSEBOOK CAMP | BALI 2025
с 19.08.2025 7:00 до 30.07.2025 0:00
Оффлайн

HOUSEBOOK CAMP | BALI 2025

BALI, INDONESIA
HOUSEBOOK CAMP | BALI 2025
С 19 по 30 августа мы собираем на острове профессионалов:
  • Владельцев агентств;
  • Брокеров с амбициями выйти на международный уровень;
  • Инвесторов и девелоперов;
  • Представителей фондов и транснациональных проектов.


Это не отдых.

Это — эксклюзивный образовательный инвестиционный тур, где каждый день приносит новые связи, знания и возможности.

10 дней, которые по насыщенности сравнимы с 10 месяцами профессионального роста.


В программе:
  1. Погружение в рынок недвижимости Бали;
  2. Встречи с ключевыми застройщиками;
  3. Изучение районов: Чангу, Убуд, Нуану, Улувату и других;
  4. 25 августа — День знаний с лекциями от ведущих экспертов отрасли;
  5. Закрытые брокер-туры по ключевым объектам;
  6. Приватные вечеринки и сильный профессиональный нетворкинг;


29 августа — GATSBY-PARTY — особенный вечер с особым поводом, о котором знают лишь посвящённые…


Почему Вам стоит быть с нами:
  • Доступ к эксклюзивным международным проектам
  • Выход на новых партнёров и инвесторов
  • Рост экспертности и доверия к Вашему бренду
  • Возможность усилить свою публичность и экспертный статус
  • Новые сделки и горизонты уже в рамках тура


Оставьте заявку прямо сейчас — количество мест строго ограничено!
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  1. Убуд
    Бали

    Убуд

    Район, расположенный в нагорной части Бали, считается центром народных ремесел и танцев. Убуд окружен тропическими лесами, рисовыми полями и террасами, среди которых расположились индуистские храмы и святилища.

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