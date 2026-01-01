от 27.04.2026 00:00 до 01.05.2026 00:00
Офлайн
https://forms.amocrm.ru/rcwwttd
Global Housebook Congress 2026 — международный конгресс девелоперов и агентов
Global Housebook Congress 2026 — первый международный конгресс девелоперов Северного Кипра и агентов со всего мира при поддержке Правительства.
Конгресс объединит лидеров рынка недвижимости на единой стратегической площадке для развития международных партнёрств и глобального бизнеса.
Миссия конгресса:
- Формирование устойчивых международных партнёрств
- Обмен практическим опытом
- Повышение инвестиционной привлекательности региона
- Объединение лидеров рынка под брендом Housebook
Для кого?
- Агенты недвижимости
- Девелоперы
- Инвесторы
- Руководители агентств
- Профессионалы рынка со всего мира
Что получат участники:
1) Глобальные партнёрства
- Прямые контакты с застройщиками
- Международные сделки
- Выход на новые рынки
2) Практический обмен опытом
- Мастер-классы:
- лидогенерация
- CRM
- маркетинг
- Кейсы с ROI 300%+ от лидеров рынка
3) Витрина Северного Кипра
- Эксклюзивные показы объектов
- Инвестиционные панели
- Налоговые льготы — 0%
- Рост цен — до 30%
4) VIP-нетворкинг
- Гала-ужины
- Кофе-брейки
- Deal-room
- 5 дней для создания сети партнёров на год вперёд
5) Стратегическая поддержка
- Поддержка Правительства
- Профильные ассоциации
- Лидерство в глобальном рынке недвижимости под брендом Housebook