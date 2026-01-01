Каталог
от 27.04.2026 00:00 до 01.05.2026 00:00
Офлайн

Global Housebook Congress 2026 — международный конгресс девелоперов и агентов

Global Housebook Congress 2026 — первый международный конгресс девелоперов Северного Кипра и агентов со всего мира при поддержке Правительства.


Конгресс объединит лидеров рынка недвижимости на единой стратегической площадке для развития международных партнёрств и глобального бизнеса.


Миссия конгресса:

  • Формирование устойчивых международных партнёрств
  • Обмен практическим опытом
  • Повышение инвестиционной привлекательности региона
  • Объединение лидеров рынка под брендом Housebook


Для кого?

  • Агенты недвижимости
  • Девелоперы
  • Инвесторы
  • Руководители агентств
  • Профессионалы рынка со всего мира


Что получат участники:


1) Глобальные партнёрства

  • Прямые контакты с застройщиками
  • Международные сделки
  • Выход на новые рынки


2) Практический обмен опытом

  • Мастер-классы:
  • лидогенерация
  • CRM
  • маркетинг
  • Кейсы с ROI 300%+ от лидеров рынка


3) Витрина Северного Кипра

  • Эксклюзивные показы объектов
  • Инвестиционные панели
  • Налоговые льготы — 0%
  • Рост цен — до 30%


4) VIP-нетворкинг

  • Гала-ужины
  • Кофе-брейки
  • Deal-room
  • 5 дней для создания сети партнёров на год вперёд

﻿

5) Стратегическая поддержка

  • Поддержка Правительства
  • Профильные ассоциации
  • Лидерство в глобальном рынке недвижимости под брендом Housebook


