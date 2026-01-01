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ГлавнаяБлогКалендарь событийHOUSEBOOK CAMP Северный Кипр: недвижимость, инвестиции и знакомство с островом
от 06.10.2026 09:38 до 09.10.2026 00:00
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HOUSEBOOK CAMP Северный Кипр: недвижимость, инвестиции и знакомство с островом

Северный Кипр, аэропорт Эрджан, Лефкоша
HOUSEBOOK CAMP Северный Кипр: недвижимость, инвестиции и знакомство с островом

HOUSEBOOK CAMP Северный Кипр

С 6 по 9 октября HOUSEBOOK проведёт четырёхдневный брокер-тур по Северному Кипру.

Участники познакомятся с ключевыми регионами острова, посетят строительные площадки и шоурумы, встретятся с ведущими застройщиками и разберутся в актуальных предложениях рынка недвижимости.

Программа объединяет инвестиционную и деловую часть со знакомством с инфраструктурой, курортной жизнью, знаковыми локациями и возможностями Северного Кипра.

Чат мероприятия - https://t.me/+K_Wn1J78V942NTgy


Программа по дням:


День 1. Фамагуста и Искеле

  • прилёт;
  • размещение в курортном комплексе;
  • знакомство с регионами Искеле и Фамагуста;
  • лучшие пляжи Северного Кипра;
  • инфраструктура региона и перспективы развития;
  • рестораны, beach clubs, казино и курортная жизнь.

День 2. Недвижимость и инвестиции

  • обзор рынка недвижимости Северного Кипра;
  • эконом-, комфорт-, бизнес- и премиум-сегменты;
  • посещение строительных площадок и шоурумов;
  • знакомство с ведущими застройщиками острова;
  • инвестиционная ликвидность объектов;
  • рассрочки;
  • сопровождение сделок;
  • практические вопросы покупки недвижимости.

День 3. Северное побережье

  • наиболее перспективные районы острова;
  • новые проекты и застройщики;
  • апартаменты, виллы и земельные участки;
  • финансовые возможности для иностранных инвесторов;
  • банковская инфраструктура;
  • видовые локации и курортные зоны.

День 4. Курортная жизнь

  • лучшие рестораны и прогулочные зоны;
  • beach clubs и популярные локации;
  • свободное время;
  • неформальное общение;
  • ответы на вопросы.

После завершения основной программы участники при желании могут продлить пребывание на острове.

Стоимость участия

Организационный сбор — от 10 000 ₽.

Стоимость является стартовой и может поэтапно увеличиваться по мере приближения даты тура.

Размещение

В рамках программы предоставляется 3 ночи проживания в жилых апартаментах Riverside Life Residence.

Проживание во время основной программы бесплатное, без завтрака. Бронирование осуществляется строго по паспорту.

Если участник решит остаться на острове дольше:

  • двухместный номер в отеле — 85–300 € за ночь;
  • студия — 45 €, до 2 человек;
  • апартаменты 1+1 — 65–90 €, до 3 человек;
  • апартаменты 2+1 — 130 €, до 5 человек.

Оплата дополнительного проживания производится по факту прибытия.

Что входит:

  • участие в программе HOUSEBOOK CAMP;
  • 3 ночи проживания;
  • сопровождение и консультации;
  • организованные трансферы в течение программы;
  • встречи с застройщиками;
  • посещение проектов, строительных площадок и шоурумов;
  • знакомство с регионами и инфраструктурой острова;
  • подбор недвижимости под цели и бюджет участника;
  • деловая, экскурсионная и курортная части программы.

Что не входит:

  • авиаперелёт;
  • трансфер аэропорт — отель — аэропорт;
  • завтраки, обеды и ужины;
  • личные развлечения и дополнительные расходы.

Трансфер из аэропорта

Трансфер аэропорт — отель — аэропорт не входит в стоимость участия.

Стоимость трансфера — 60 € в одну сторону. Заказать его можно через менеджера.

Перелёт и въезд

Для посещения Северного Кипра виза не требуется. Необходим действующий заграничный паспорт со сроком действия от 6 месяцев.

Перелёт возможен только с пересадкой через Турцию:

Россия → Турция → Эрджан / Лефкоша, Северный Кипр.


Деньги и расходы

Официальная валюта Северного Кипра — турецкая лира (TRY).

Можно использовать наличные или иностранные банковские карты. Евро и доллары можно обменять на турецкие лиры в обменных пунктах.

Ориентировочный дополнительный бюджет:

  • питание — 20–30 € в день;
  • развлечения, шопинг и личные расходы — примерно 200–300 € на всю поездку по желанию.

Что взять с собой

Рекомендуется взять лёгкую одежду на день, кофту или свитер, лёгкую куртку или ветровку для вечера, более строгую одежду для деловых встреч и удобную обувь для посещения объектов.

Также пригодятся зонт или дождевик, купальные принадлежности, солнцезащитный крем, очки, пауэрбанк и переходник для розеток типа G, которые используются на Северном Кипре.

Что можно посетить в свободное время

В исходной программе дополнительно указаны:

  • замок и гавань Кирении;
  • замок Святого Илариона;
  • аббатство Беллапаис;
  • Бююк-Хан в Никосии;
  • мечеть Селимие;
  • руины Саламина;
  • Старый город Фамагусты;
  • Вароша.


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