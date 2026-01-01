HOUSEBOOK CAMP Северный Кипр: недвижимость, инвестиции и знакомство с островом

HOUSEBOOK CAMP Северный Кипр

С 6 по 9 октября HOUSEBOOK проведёт четырёхдневный брокер-тур по Северному Кипру.

Участники познакомятся с ключевыми регионами острова, посетят строительные площадки и шоурумы, встретятся с ведущими застройщиками и разберутся в актуальных предложениях рынка недвижимости.

Программа объединяет инвестиционную и деловую часть со знакомством с инфраструктурой, курортной жизнью, знаковыми локациями и возможностями Северного Кипра.

Чат мероприятия - https://t.me/+K_Wn1J78V942NTgy





Программа по дням:





День 1. Фамагуста и Искеле

прилёт;

размещение в курортном комплексе;

знакомство с регионами Искеле и Фамагуста;

лучшие пляжи Северного Кипра;

инфраструктура региона и перспективы развития;

рестораны, beach clubs, казино и курортная жизнь.

День 2. Недвижимость и инвестиции

обзор рынка недвижимости Северного Кипра;

эконом-, комфорт-, бизнес- и премиум-сегменты;

посещение строительных площадок и шоурумов;

знакомство с ведущими застройщиками острова;

инвестиционная ликвидность объектов;

рассрочки;

сопровождение сделок;

практические вопросы покупки недвижимости.

День 3. Северное побережье

наиболее перспективные районы острова;

новые проекты и застройщики;

апартаменты, виллы и земельные участки;

финансовые возможности для иностранных инвесторов;

банковская инфраструктура;

видовые локации и курортные зоны.

День 4. Курортная жизнь

лучшие рестораны и прогулочные зоны;

beach clubs и популярные локации;

свободное время;

неформальное общение;

ответы на вопросы.

После завершения основной программы участники при желании могут продлить пребывание на острове.

Стоимость участия

Организационный сбор — от 10 000 ₽.

Стоимость является стартовой и может поэтапно увеличиваться по мере приближения даты тура.

Размещение

В рамках программы предоставляется 3 ночи проживания в жилых апартаментах Riverside Life Residence.

Проживание во время основной программы бесплатное, без завтрака. Бронирование осуществляется строго по паспорту.

Если участник решит остаться на острове дольше:

двухместный номер в отеле — 85–300 € за ночь ;

студия — 45 € , до 2 человек;

апартаменты 1+1 — 65–90 € , до 3 человек;

апартаменты 2+1 — 130 € , до 5 человек.

Оплата дополнительного проживания производится по факту прибытия.

Что входит:

участие в программе HOUSEBOOK CAMP;

3 ночи проживания;

сопровождение и консультации;

организованные трансферы в течение программы;

встречи с застройщиками;

посещение проектов, строительных площадок и шоурумов;

знакомство с регионами и инфраструктурой острова;

подбор недвижимости под цели и бюджет участника;

деловая, экскурсионная и курортная части программы.

Что не входит:

авиаперелёт;

трансфер аэропорт — отель — аэропорт;

завтраки, обеды и ужины;

личные развлечения и дополнительные расходы.

Трансфер из аэропорта

Трансфер аэропорт — отель — аэропорт не входит в стоимость участия.

Стоимость трансфера — 60 € в одну сторону. Заказать его можно через менеджера.

Перелёт и въезд

Для посещения Северного Кипра виза не требуется. Необходим действующий заграничный паспорт со сроком действия от 6 месяцев.

Перелёт возможен только с пересадкой через Турцию:

Россия → Турция → Эрджан / Лефкоша, Северный Кипр.





Деньги и расходы

Официальная валюта Северного Кипра — турецкая лира (TRY).

Можно использовать наличные или иностранные банковские карты. Евро и доллары можно обменять на турецкие лиры в обменных пунктах.

Ориентировочный дополнительный бюджет:

питание — 20–30 € в день ;

развлечения, шопинг и личные расходы — примерно 200–300 € на всю поездку по желанию.

Что взять с собой

Рекомендуется взять лёгкую одежду на день, кофту или свитер, лёгкую куртку или ветровку для вечера, более строгую одежду для деловых встреч и удобную обувь для посещения объектов.

Также пригодятся зонт или дождевик, купальные принадлежности, солнцезащитный крем, очки, пауэрбанк и переходник для розеток типа G, которые используются на Северном Кипре.

Что можно посетить в свободное время

В исходной программе дополнительно указаны:

замок и гавань Кирении;

замок Святого Илариона;

аббатство Беллапаис;

Бююк-Хан в Никосии;

мечеть Селимие;

руины Саламина;

Старый город Фамагусты;

Вароша.



