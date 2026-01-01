HOUSEBOOK CAMP Северный Кипр: недвижимость, инвестиции и знакомство с островом
HOUSEBOOK CAMP Северный Кипр
С 6 по 9 октября HOUSEBOOK проведёт четырёхдневный брокер-тур по Северному Кипру.
Участники познакомятся с ключевыми регионами острова, посетят строительные площадки и шоурумы, встретятся с ведущими застройщиками и разберутся в актуальных предложениях рынка недвижимости.
Программа объединяет инвестиционную и деловую часть со знакомством с инфраструктурой, курортной жизнью, знаковыми локациями и возможностями Северного Кипра.
Чат мероприятия - https://t.me/+K_Wn1J78V942NTgy
Программа по дням:
День 1. Фамагуста и Искеле
- прилёт;
- размещение в курортном комплексе;
- знакомство с регионами Искеле и Фамагуста;
- лучшие пляжи Северного Кипра;
- инфраструктура региона и перспективы развития;
- рестораны, beach clubs, казино и курортная жизнь.
День 2. Недвижимость и инвестиции
- обзор рынка недвижимости Северного Кипра;
- эконом-, комфорт-, бизнес- и премиум-сегменты;
- посещение строительных площадок и шоурумов;
- знакомство с ведущими застройщиками острова;
- инвестиционная ликвидность объектов;
- рассрочки;
- сопровождение сделок;
- практические вопросы покупки недвижимости.
День 3. Северное побережье
- наиболее перспективные районы острова;
- новые проекты и застройщики;
- апартаменты, виллы и земельные участки;
- финансовые возможности для иностранных инвесторов;
- банковская инфраструктура;
- видовые локации и курортные зоны.
День 4. Курортная жизнь
- лучшие рестораны и прогулочные зоны;
- beach clubs и популярные локации;
- свободное время;
- неформальное общение;
- ответы на вопросы.
После завершения основной программы участники при желании могут продлить пребывание на острове.
Стоимость участия
Организационный сбор — от 10 000 ₽.
Стоимость является стартовой и может поэтапно увеличиваться по мере приближения даты тура.
Размещение
В рамках программы предоставляется 3 ночи проживания в жилых апартаментах Riverside Life Residence.
Проживание во время основной программы бесплатное, без завтрака. Бронирование осуществляется строго по паспорту.
Если участник решит остаться на острове дольше:
- двухместный номер в отеле — 85–300 € за ночь;
- студия — 45 €, до 2 человек;
- апартаменты 1+1 — 65–90 €, до 3 человек;
- апартаменты 2+1 — 130 €, до 5 человек.
Оплата дополнительного проживания производится по факту прибытия.
Что входит:
- участие в программе HOUSEBOOK CAMP;
- 3 ночи проживания;
- сопровождение и консультации;
- организованные трансферы в течение программы;
- встречи с застройщиками;
- посещение проектов, строительных площадок и шоурумов;
- знакомство с регионами и инфраструктурой острова;
- подбор недвижимости под цели и бюджет участника;
- деловая, экскурсионная и курортная части программы.
Что не входит:
- авиаперелёт;
- трансфер аэропорт — отель — аэропорт;
- завтраки, обеды и ужины;
- личные развлечения и дополнительные расходы.
Трансфер из аэропорта
Трансфер аэропорт — отель — аэропорт не входит в стоимость участия.
Стоимость трансфера — 60 € в одну сторону. Заказать его можно через менеджера.
Перелёт и въезд
Для посещения Северного Кипра виза не требуется. Необходим действующий заграничный паспорт со сроком действия от 6 месяцев.
Перелёт возможен только с пересадкой через Турцию:
Россия → Турция → Эрджан / Лефкоша, Северный Кипр.
Деньги и расходы
Официальная валюта Северного Кипра — турецкая лира (TRY).
Можно использовать наличные или иностранные банковские карты. Евро и доллары можно обменять на турецкие лиры в обменных пунктах.
Ориентировочный дополнительный бюджет:
- питание — 20–30 € в день;
- развлечения, шопинг и личные расходы — примерно 200–300 € на всю поездку по желанию.
Что взять с собой
Рекомендуется взять лёгкую одежду на день, кофту или свитер, лёгкую куртку или ветровку для вечера, более строгую одежду для деловых встреч и удобную обувь для посещения объектов.
Также пригодятся зонт или дождевик, купальные принадлежности, солнцезащитный крем, очки, пауэрбанк и переходник для розеток типа G, которые используются на Северном Кипре.
Что можно посетить в свободное время
В исходной программе дополнительно указаны:
- замок и гавань Кирении;
- замок Святого Илариона;
- аббатство Беллапаис;
- Бююк-Хан в Никосии;
- мечеть Селимие;
- руины Саламина;
- Старый город Фамагусты;
- Вароша.