с 25.06.2025 12:00 до 25.06.2025 13:00
Онлайн
Недвижимость без границ: как освоить цифровую международную платформу
Спикер: Ксения Долгая - IT продуктолог Housebook
🏠 Что вы узнаете на эфире:
🔵 Как зарегистрироваться на платформе;
🔵 Как создавать презентации в один клик со всеми ссылка на личные соц сети;
🔵 Как использовать платформу HouseBook для прямого доступа к топ-застройщикам из 8 стран;
🔵 Как использовать платформу для монетизация своих доходов;
🔵 Как оставить заявку на платформе;
🚀 Не упустите шанс прокачать свои навыки и выйти на новый уровень!
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