Недвижимость без границ: как освоить цифровую международную платформу

Спикер: Ксения Долгая - IT продуктолог Housebook





🏠 Что вы узнаете на эфире:

🔵 Как зарегистрироваться на платформе;

🔵 Как создавать презентации в один клик со всеми ссылка на личные соц сети;

🔵 Как использовать платформу HouseBook для прямого доступа к топ-застройщикам из 8 стран;

🔵 Как использовать платформу для монетизация своих доходов;

🔵 Как оставить заявку на платформе;





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