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ГлавнаяКалендарь событийНедвижимость без границ: как освоить цифровую международную платформу
с 25.06.2025 12:00 до 25.06.2025 13:00
Онлайн

Недвижимость без границ: как освоить цифровую международную платформу

Недвижимость без границ: как освоить цифровую международную платформу

Спикер: Ксения Долгая - IT продуктолог Housebook


🏠 Что вы узнаете на эфире:

🔵 Как зарегистрироваться на платформе;

🔵 Как создавать презентации в один клик со всеми ссылка на личные соц сети;

🔵 Как использовать платформу HouseBook для прямого доступа к топ-застройщикам из 8 стран;

🔵 Как использовать платформу для монетизация своих доходов;

🔵 Как оставить заявку на платформе;


🚀 Не упустите шанс прокачать свои навыки и выйти на новый уровень!

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