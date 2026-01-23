от 12.03.2026 09:00 до 12.03.2026 10:00
Онлайн
Продажа недвижимости: кризис менеджемент в современной политической обстановке
Как не потерять клиента и новые рынки недвижимости в безопасной локации. На примере Северного Кипра!
Спикер - Алла Гурбуз, представитель Housebook Северный Кипр
Что обсудим:
- Инвестиции в недвижимость в кризисной экономике на рынке недвижимости
- Кризисный маркетинг и привлекательность инвестиций в безопасность жизни.
- Золотое время для продажи недвижимости с учетом новых реалий экономики мира
- Ценовая политика инвестиций в кризис и ее формирование в соответствии со стандартами острова: кризисная валюта.
- Стабилизация рынка недвижимости в среднесрочной перспективе (1-3 лет)
- Основные тренды продаж недвижимости в кризисной экономике мировых стандартов и маркетинга: безопасные локации и обоснованные риски
