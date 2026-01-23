Каталог
от 12.03.2026 09:00 до 12.03.2026 10:00
Онлайн

Продажа недвижимости: кризис менеджемент в современной политической обстановке

Как не потерять клиента и новые рынки недвижимости в безопасной локации. На примере Северного Кипра!

Спикер - Алла Гурбуз, представитель Housebook Северный Кипр


Что обсудим:

  • Инвестиции в недвижимость в кризисной экономике на рынке недвижимости
  • Кризисный маркетинг и привлекательность инвестиций в безопасность жизни.
  • Золотое время для продажи недвижимости с учетом новых реалий экономики мира
  • Ценовая политика инвестиций в кризис и ее формирование в соответствии со стандартами острова: кризисная валюта.
  • Стабилизация рынка недвижимости в среднесрочной перспективе (1-3 лет)
  • Основные тренды продаж недвижимости в кризисной экономике мировых стандартов и маркетинга: безопасные локации и обоснованные риски



