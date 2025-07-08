с 08.07.2025 12:00 до 08.07.2025 13:00
Онлайн
Недвижимость Чили. Преимущества приобретения
Спикер — Анна Микушина, эксперт компании Chile Home (партнер Housebook в Чили)
На эфире разберем:
- Как устроен рынок недвижимости Чили
- Какие стратегии приносят 20% и 40% доходности
- Где искать арендную доходность до 6,2% в год
- Как инвестируют в Сантьяго, Антофагасту и Витакуру
- Почему “умные” и энергоэффективные квартиры — новый стандарт
- Как использовать макроаргументы, чтобы говорить с инвестором на его языке