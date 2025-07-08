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ГлавнаяКалендарь событийНедвижимость Чили. Преимущества приобретения
с 08.07.2025 12:00 до 08.07.2025 13:00
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Недвижимость Чили. Преимущества приобретения

Недвижимость Чили. Преимущества приобретения
Спикер — Анна Микушина, эксперт компании Chile Home (партнер Housebook в Чили)


На эфире разберем:

  • Как устроен рынок недвижимости Чили
  • Какие стратегии приносят 20% и 40% доходности
  • Где искать арендную доходность до 6,2% в год
  • Как инвестируют в Сантьяго, Антофагасту и Витакуру
  • Почему “умные” и энергоэффективные квартиры — новый стандарт
  • Как использовать макроаргументы, чтобы говорить с инвестором на его языке


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  1. Винья-дель-Мар
    Valparaíso

    Винья-дель-Мар

    Винья-дель-Мар (Viña-del-Mar) — спокойный прибрежный город с пляжами и парками, который считается одним из самых безопасных курортов в Чили.

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