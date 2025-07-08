Недвижимость Чили. Преимущества приобретения

Santiago

Лас-Кондес

Лас-Кондес (Las Condes) — это крупный современный район в восточной части Сантьяго, известный своей деловой активностью, зелеными улицами и развитой инфраструктурой. Сообщество отлично подойдет специалистам, работающим в финансовом секторе, семьям с детьми и всем, кто ценит комфортную городскую среду.