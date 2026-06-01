Dreamland Park Chakvi: актуальные условия покупки и инвестиционный потенциал проекта

Приглашаем вас на вебинар, посвящённый проекту Dreamland Park Chakvi — одному из перспективных объектов на рынке недвижимости Грузии.

На вебинаре мы подробно разберём текущие возможности приобретения недвижимости в проекте, инвестиционные перспективы и ответим на вопросы участников.

Что будем обсуждать

• Актуальные условия покупки недвижимости в проекте Dreamland Park Chakvi.

• Инвестиционный потенциал проекта и перспективы роста стоимости недвижимости.

• Особенности расположения и преимущества комплекса.

• Возможности для инвесторов и покупателей.

• Ответы на вопросы участников в прямом эфире.

Для кого вебинар

Инвесторы

Покупатели недвижимости

Агенты недвижимости

Партнёры Housebook

Все, кто интересуется рынком недвижимости Грузии

Почему стоит участвовать

Вебинар позволит получить актуальную информацию о проекте напрямую, разобраться в инвестиционном потенциале объекта и задать интересующие вопросы в режиме реального времени.



