от 17.06.2026 12:00 до 17.06.2026 13:00
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Dreamland Park Chakvi: актуальные условия покупки и инвестиционный потенциал проекта
Приглашаем вас на вебинар, посвящённый проекту Dreamland Park Chakvi — одному из перспективных объектов на рынке недвижимости Грузии.
На вебинаре мы подробно разберём текущие возможности приобретения недвижимости в проекте, инвестиционные перспективы и ответим на вопросы участников.
Что будем обсуждать
• Актуальные условия покупки недвижимости в проекте Dreamland Park Chakvi.
• Инвестиционный потенциал проекта и перспективы роста стоимости недвижимости.
• Особенности расположения и преимущества комплекса.
• Возможности для инвесторов и покупателей.
• Ответы на вопросы участников в прямом эфире.
Для кого вебинар
- Инвесторы
- Покупатели недвижимости
- Агенты недвижимости
- Партнёры Housebook
- Все, кто интересуется рынком недвижимости Грузии
Почему стоит участвовать
Вебинар позволит получить актуальную информацию о проекте напрямую, разобраться в инвестиционном потенциале объекта и задать интересующие вопросы в режиме реального времени.