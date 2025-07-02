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ГлавнаяКалендарь событийКазино, инвестиции и новый Дубай: открываем Рас-эль-Хайму с застройщиком Majour.
с 02.07.2025 12:00 до 02.07.2025 13:00
Онлайн

Казино, инвестиции и новый Дубай: открываем Рас-эль-Хайму с застройщиком Majour.

Казино, инвестиции и новый Дубай: открываем Рас-эль-Хайму с застройщиком Majour.

На этом вебинаре мы раскроем уникальный проект в шаге от первого казино в ОАЭ, расположенного в сердце RAK Central — будущей точки притяжения туристов и инвесторов со всего мира.

В прямом эфире — лично застройщик Majour, который расскажет:

– О концепции проекта и планах развития

– Почему именно RAK Central уже сравнивают с “новым Дубаем”

– Как зайти на рынок с выгодным платежным планом и выйти с прибылью


💰 Обсудим доходность, риски, инфраструктуру и возможности раннего входа в быстрорастущий рынок.

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