с 02.07.2025 12:00 до 02.07.2025 13:00
Онлайн
Казино, инвестиции и новый Дубай: открываем Рас-эль-Хайму с застройщиком Majour.
На этом вебинаре мы раскроем уникальный проект в шаге от первого казино в ОАЭ, расположенного в сердце RAK Central — будущей точки притяжения туристов и инвесторов со всего мира.
В прямом эфире — лично застройщик Majour, который расскажет:
– О концепции проекта и планах развития
– Почему именно RAK Central уже сравнивают с “новым Дубаем”
– Как зайти на рынок с выгодным платежным планом и выйти с прибылью
💰 Обсудим доходность, риски, инфраструктуру и возможности раннего входа в быстрорастущий рынок.