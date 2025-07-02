Казино, инвестиции и новый Дубай: открываем Рас-эль-Хайму с застройщиком Majour.

На этом вебинаре мы раскроем уникальный проект в шаге от первого казино в ОАЭ, расположенного в сердце RAK Central — будущей точки притяжения туристов и инвесторов со всего мира.

В прямом эфире — лично застройщик Majour, который расскажет:

– О концепции проекта и планах развития

– Почему именно RAK Central уже сравнивают с “новым Дубаем”

– Как зайти на рынок с выгодным платежным планом и выйти с прибылью





💰 Обсудим доходность, риски, инфраструктуру и возможности раннего входа в быстрорастущий рынок.