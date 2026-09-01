База знаний Housebook: реферальная система Housebook 2.0 и вебинары по зарубежным рынкам
24 сентября пройдёт новый эфир базы знаний Housebook по зарубежной недвижимости.
Программа начнётся с презентации реферальной системы Housebook 2.0 и старта продаж брокер-тура в Дубай. После этого состоятся отдельные блоки, посвящённые рынкам Северного Кипра, Панамы, Азербайджана, Турции и Грузии.
Программа — 24 сентября
10:00–10:30 — Реферальная система Housebook 2.0 / Старт продаж брокер-тура в Дубай
Разбор реферальной системы Housebook 2.0 и объявление старта продаж брокер-тура Housebook в Дубай.
10:35–11:05 — Северный Кипр
Страновой вебинар по Северному Кипру.
11:10–11:40 — Панама
Страновой вебинар по Панаме.
11:45–12:15 — Азербайджан
Страновой вебинар по Азербайджану.
12:20–12:50 — Турция
Страновой вебинар по Турции.
12:55–13:10 — Грузия
Страновой вебинар по Грузии.
Для кого
- агентов по недвижимости;
- брокеров;
- специалистов по зарубежной недвижимости;
- партнёров Housebook;
- специалистов, работающих с международными рынками;
- тех, кто хочет использовать инструменты Housebook и расширять экспертизу по зарубежным направлениям.
Что получат участники
- знакомство с реферальной системой Housebook 2.0;
- информацию о старте продаж брокер-тура в Дубай;
- отдельные блоки по пяти зарубежным рынкам;
- актуальную информацию для работы с международными направлениями;
- материалы, которые можно использовать в работе с клиентами.
Почему стоит участвовать
В рамках одного эфира участники познакомятся с новой реферальной системой Housebook 2.0, узнают о старте продаж брокер-тура в Дубай и получат информацию сразу по пяти зарубежным направлениям.
Формат позволяет за несколько часов обновить знания по международным рынкам и получить информацию, применимую в работе с клиентами.