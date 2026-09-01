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ГлавнаяБлогКалендарь событийБаза знаний Housebook: реферальная система Housebook 2.0 и вебинары по зарубежным рынкам
от 24.09.2026 07:00 до 24.09.2026 10:00
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База знаний Housebook: реферальная система Housebook 2.0 и вебинары по зарубежным рынкам

База знаний Housebook: реферальная система Housebook 2.0 и вебинары по зарубежным рынкам

24 сентября пройдёт новый эфир базы знаний Housebook по зарубежной недвижимости.

Программа начнётся с презентации реферальной системы Housebook 2.0 и старта продаж брокер-тура в Дубай. После этого состоятся отдельные блоки, посвящённые рынкам Северного Кипра, Панамы, Азербайджана, Турции и Грузии.

Программа — 24 сентября

10:00–10:30 — Реферальная система Housebook 2.0 / Старт продаж брокер-тура в Дубай

Разбор реферальной системы Housebook 2.0 и объявление старта продаж брокер-тура Housebook в Дубай.

10:35–11:05 — Северный Кипр

Страновой вебинар по Северному Кипру.

11:10–11:40 — Панама

Страновой вебинар по Панаме.

11:45–12:15 — Азербайджан

Страновой вебинар по Азербайджану.

12:20–12:50 — Турция

Страновой вебинар по Турции.

12:55–13:10 — Грузия

Страновой вебинар по Грузии.


Для кого

  • агентов по недвижимости;
  • брокеров;
  • специалистов по зарубежной недвижимости;
  • партнёров Housebook;
  • специалистов, работающих с международными рынками;
  • тех, кто хочет использовать инструменты Housebook и расширять экспертизу по зарубежным направлениям.

Что получат участники

  • знакомство с реферальной системой Housebook 2.0;
  • информацию о старте продаж брокер-тура в Дубай;
  • отдельные блоки по пяти зарубежным рынкам;
  • актуальную информацию для работы с международными направлениями;
  • материалы, которые можно использовать в работе с клиентами.

Почему стоит участвовать

В рамках одного эфира участники познакомятся с новой реферальной системой Housebook 2.0, узнают о старте продаж брокер-тура в Дубай и получат информацию сразу по пяти зарубежным направлениям.

Формат позволяет за несколько часов обновить знания по международным рынкам и получить информацию, применимую в работе с клиентами.


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