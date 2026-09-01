База знаний Housebook: реферальная система Housebook 2.0 и вебинары по зарубежным рынкам

24 сентября пройдёт новый эфир базы знаний Housebook по зарубежной недвижимости.

Программа начнётся с презентации реферальной системы Housebook 2.0 и старта продаж брокер-тура в Дубай. После этого состоятся отдельные блоки, посвящённые рынкам Северного Кипра, Панамы, Азербайджана, Турции и Грузии.

Программа — 24 сентября

10:00–10:30 — Реферальная система Housebook 2.0 / Старт продаж брокер-тура в Дубай

Разбор реферальной системы Housebook 2.0 и объявление старта продаж брокер-тура Housebook в Дубай.

10:35–11:05 — Северный Кипр

Страновой вебинар по Северному Кипру.

11:10–11:40 — Панама

Страновой вебинар по Панаме.

11:45–12:15 — Азербайджан

Страновой вебинар по Азербайджану.

12:20–12:50 — Турция

Страновой вебинар по Турции.

12:55–13:10 — Грузия

Страновой вебинар по Грузии.





Для кого

агентов по недвижимости;

брокеров;

специалистов по зарубежной недвижимости;

партнёров Housebook;

специалистов, работающих с международными рынками;

тех, кто хочет использовать инструменты Housebook и расширять экспертизу по зарубежным направлениям.

Что получат участники

знакомство с реферальной системой Housebook 2.0;

информацию о старте продаж брокер-тура в Дубай;

отдельные блоки по пяти зарубежным рынкам;

актуальную информацию для работы с международными направлениями;

материалы, которые можно использовать в работе с клиентами.

Почему стоит участвовать

В рамках одного эфира участники познакомятся с новой реферальной системой Housebook 2.0, узнают о старте продаж брокер-тура в Дубай и получат информацию сразу по пяти зарубежным направлениям.

Формат позволяет за несколько часов обновить знания по международным рынкам и получить информацию, применимую в работе с клиентами.



