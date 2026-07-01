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ГлавнаяБлогКалендарь событийДоступный Дубай: перспективные проекты с выгодными условиями оплаты
от 22.07.2026 12:00 до 22.07.2026 13:00
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Доступный Дубай: перспективные проекты с выгодными условиями оплаты

Доступный Дубай: перспективные проекты с выгодными условиями оплаты

Доступный Дубай: перспективные проекты с выгодными условиями оплаты

Приглашаем на вебинар, посвящённый доступным возможностям на рынке недвижимости Дубая.

На встрече рассмотрим перспективные проекты с комфортным бюджетом и выгодными условиями оплаты. Участники узнают, какие варианты сегодня доступны покупателям и инвесторам и на что следует обращать внимание при выборе объекта.

Что будем обсуждать

  • доступные проекты на рынке недвижимости Дубая;
  • перспективные объекты для покупки и инвестиций;
  • актуальные цены и условия приобретения;
  • рассрочки и гибкие планы оплаты от застройщиков;
  • основные критерии выбора проекта;
  • возможности для покупателей, инвесторов и агентов;
  • ответы на вопросы участников в прямом эфире.

Для кого вебинар

  • для инвесторов;
  • для покупателей зарубежной недвижимости;
  • для агентов и брокеров;
  • для партнёров Housebook;
  • для тех, кто рассматривает недвижимость Дубая, но ищет проекты с более доступным бюджетом и удобной схемой оплаты.

Почему стоит участвовать

Вебинар поможет разобраться в доступном сегменте рынка Дубая, сравнить перспективные проекты и узнать, какие условия оплаты позволяют приобрести недвижимость без необходимости вносить всю сумму сразу.


Участники получат актуальное представление о предложениях рынка и смогут определить, какие проекты соответствуют их бюджету и инвестиционным целям.



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