от 22.07.2026 12:00 до 22.07.2026 13:00
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Доступный Дубай: перспективные проекты с выгодными условиями оплаты
Доступный Дубай: перспективные проекты с выгодными условиями оплаты
Приглашаем на вебинар, посвящённый доступным возможностям на рынке недвижимости Дубая.
На встрече рассмотрим перспективные проекты с комфортным бюджетом и выгодными условиями оплаты. Участники узнают, какие варианты сегодня доступны покупателям и инвесторам и на что следует обращать внимание при выборе объекта.
Что будем обсуждать
- доступные проекты на рынке недвижимости Дубая;
- перспективные объекты для покупки и инвестиций;
- актуальные цены и условия приобретения;
- рассрочки и гибкие планы оплаты от застройщиков;
- основные критерии выбора проекта;
- возможности для покупателей, инвесторов и агентов;
- ответы на вопросы участников в прямом эфире.
Для кого вебинар
- для инвесторов;
- для покупателей зарубежной недвижимости;
- для агентов и брокеров;
- для партнёров Housebook;
- для тех, кто рассматривает недвижимость Дубая, но ищет проекты с более доступным бюджетом и удобной схемой оплаты.
Почему стоит участвовать
Вебинар поможет разобраться в доступном сегменте рынка Дубая, сравнить перспективные проекты и узнать, какие условия оплаты позволяют приобрести недвижимость без необходимости вносить всю сумму сразу.
Участники получат актуальное представление о предложениях рынка и смогут определить, какие проекты соответствуют их бюджету и инвестиционным целям.