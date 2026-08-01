от 11.08.2026 10:00 до 11.08.2026 11:00
ОнлайнРусский
Sea Breeze — город-курорт: новые проекты, мероприятия и динамика рынка в 2026 году
Sea Breeze — город-курорт
Приглашаем на вебинар, посвящённый развитию города-курорта Sea Breeze, новым проектам и ключевым событиям 2026 года.
На встрече рассмотрим, как развивается курорт, какие мероприятия уже состоялись и запланированы, а также какие новые проекты выходят на рынок. Отдельное внимание уделим динамике цен и продаж недвижимости в Sea Breeze в 2026 году.
Что будем обсуждать
- концепцию и развитие города-курорта Sea Breeze;
- мероприятия, состоявшиеся в Sea Breeze в 2026 году;
- запланированные события и дальнейшее развитие курорта;
- старты продаж новых проектов;
- актуальные предложения на рынке недвижимости;
- динамику цен на объекты в 2026 году;
- динамику и результаты продаж;
- возможности для покупателей, инвесторов и агентов;
- ответы на вопросы участников в прямом эфире.
Для кого вебинар
- для инвесторов;
- для покупателей недвижимости;
- для агентов и брокеров;
- для партнёров Housebook;
- для тех, кто следит за развитием Sea Breeze;
- для клиентов, рассматривающих недвижимость Азербайджана для инвестиций, проживания или отдыха.
Почему стоит участвовать
Вебинар поможет получить актуальное представление о развитии Sea Breeze, узнать о новых проектах на старте продаж и оценить изменения цен и спроса в 2026 году.
Участники смогут познакомиться с текущими возможностями города-курорта и понять, какие предложения могут быть интересны для инвестиций или покупки недвижимости.