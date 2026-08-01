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ГлавнаяБлогКалендарь событийSea Breeze — город-курорт: новые проекты, мероприятия и динамика рынка в 2026 году
от 11.08.2026 10:00 до 11.08.2026 11:00
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Sea Breeze — город-курорт: новые проекты, мероприятия и динамика рынка в 2026 году

Sea Breeze — город-курорт: новые проекты, мероприятия и динамика рынка в 2026 году

Sea Breeze — город-курорт

Приглашаем на вебинар, посвящённый развитию города-курорта Sea Breeze, новым проектам и ключевым событиям 2026 года.

На встрече рассмотрим, как развивается курорт, какие мероприятия уже состоялись и запланированы, а также какие новые проекты выходят на рынок. Отдельное внимание уделим динамике цен и продаж недвижимости в Sea Breeze в 2026 году.

Что будем обсуждать

  • концепцию и развитие города-курорта Sea Breeze;
  • мероприятия, состоявшиеся в Sea Breeze в 2026 году;
  • запланированные события и дальнейшее развитие курорта;
  • старты продаж новых проектов;
  • актуальные предложения на рынке недвижимости;
  • динамику цен на объекты в 2026 году;
  • динамику и результаты продаж;
  • возможности для покупателей, инвесторов и агентов;
  • ответы на вопросы участников в прямом эфире.

Для кого вебинар

  • для инвесторов;
  • для покупателей недвижимости;
  • для агентов и брокеров;
  • для партнёров Housebook;
  • для тех, кто следит за развитием Sea Breeze;
  • для клиентов, рассматривающих недвижимость Азербайджана для инвестиций, проживания или отдыха.

Почему стоит участвовать

Вебинар поможет получить актуальное представление о развитии Sea Breeze, узнать о новых проектах на старте продаж и оценить изменения цен и спроса в 2026 году.

Участники смогут познакомиться с текущими возможностями города-курорта и понять, какие предложения могут быть интересны для инвестиций или покупки недвижимости.




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