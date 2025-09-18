Скидка 4% (DLD) и выгодная рассрочка платежей на 3 года

Тип объектаЖилой
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикMashriq Elite Development
Площадьот 66 м² до 107 м²
Первый взнос20%
При покупке апартаментов в Floarea Skies до конца сентября действует специальное предложение.
Компенсация регистрационного сбора (DLD) в 4% от стоимости лота.
Удобная схема оплаты: 1% ежемесячные платежи до передачи ключей и после сдачи объекта в течение 3 лет.
