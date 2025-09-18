Каталог
Дата: 18.09.2025
с 11.09.2025 6:28 до 29.09.2025 21:00

Скидка 4% (DLD) и выгодная рассрочка платежей на 3 года

При покупке апартаментов в Floarea Skies до конца сентября действует специальное предложение.


Компенсация регистрационного сбора (DLD) в 4% от стоимости лота.

Удобная схема оплаты: 1% ежемесячные платежи до передачи ключей и после сдачи объекта в течение 3 лет.


Успейте воспользоваться! Получайте больше прибыли с Housebook!


Детали акции уточняйте у менеджеров Housebook в WhatsApp по этой ссылке 👈🏻

Проекты «Mashriq Elite Development»
  1. Floarea Skies by Mashriq Elite
    Floarea Skies by Mashriq Elite
    Laval Residence, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи3 кв. 2027
    ЗастройщикMashriq Elite Development
    Площадьот 66 м² до 107 м²
    Первый взнос20%
    от 293 805 $от 3 659 $/м²
