Whitestone Residences by Axiom Prime

Whitestone Residences by Axiom Prime

10, 33 Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Застройщик
Axiom Prime Developments
Площадь
от 44 м² до 108 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 269 814 $от 5 314 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
47
304 961
6 449
1 спальня
44 – 77
269 814 – 490 286
6 076 – 6 343
2 спальни
94 – 108
504 544 – 636 581
5 314 – 5 856
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантный жилой комплекс в центральном районе Jumeirah Garden City. Апарт-комплекс Whitestone Residences создан для тех, кто ценит комфорт и баланс в динамичном ритме города. Здесь работа и отдых переплетаются в едином пространстве, предлагая резидентам гармоничный образ жизни. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой с использованием мрамора и медных акцентов. Благодаря просторным планировкам, высоким потолкам и панорамным окнам дом всегда будет наполнен естественным освещением. - В распоряжении жителей двухуровневая парковка. - Инфраструктура включает: тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейн, лаунж-зоны, терраса для барбекю и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с отличной транспортной доступностью. За 3 минуты можно дойти до автобусной остановки, за 7 минут — до станции метро Financial Center, за 10 минут — выехать на шоссе Sheikh Zayed Road. Дорога до Museum of the Future займет 5 минут, до района Downtown Dubai — 7 минут. Путь до Dubai International Airport составит 15 минут.

Локация

На карте
10, 33 Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт200 м
Средняя школа1 км
Магазин200 м
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
