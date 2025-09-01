Waves Opulence

На выбор в комплексе апартаменты с 1-3 спальнями и дуплексы с 4 спальнями. Апартаменты оборудованы 1 или 2 балконами, а также в зависимости от планировки кабинетами и комнатами для персонала с индивидуальной ванной комнатой. Из окон открываются панорамные виды на центр города, набережную и заповедник Ras Al Khor. В распоряжении жителей находятся бассейн infinity, тренажерные залы, зона для йоги, ландшафтный сад, детская площадка, крытый паркинг. В пешей доступности расположены аптеки Supercare Pharmacy – Sobha Hartland и Aster Pharmacy 170, чуть дальше – детские сады Blossom Design District Nursery и Kinder Castle Nursery Meydan. В 15 минутах от комплекса – магазин Spinneys HQ – Meydan, F&B-заведения Madera Restaurant, Flave Restaurant, Tendain Cafe и Hola Rooftop, гольф-поле The Track, Meydan Golf. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи автомагистралей Ras Al Khor Road и Al Ain – Dubai Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 15 минут можно доехать до Downtown Dubai и Dubai International Airport (DXB), за 40 минут – до АІ Maktoum International Airport (DWC). Живите в окружении природы В 10 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Качественная отделка Интерьер апартаментов выполнен в современном стиле с преобладанием светлых оттенков. Во всех спальнях предусмотрены шкафы для одежды, а кухни оборудованы качественной мебелью. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

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