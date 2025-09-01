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Waves Opulence

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1/1
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 139 м² до 214 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена2 854 009 AED
от 2 854 009 AED
от 19 351 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
2%57 080 AED
При оформлении договора
8%228321 AED
+
4%114160 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 427 004 AED
При передаче
40%1 141 604 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2025
Этажность33
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 854 009 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Аптека

Транспортная доступность

Средняя школа800 м
Магазин450 м

Описание

Роскошная башня на набережной кристальной лагуны в составе микрорайона Sobha Hartland, в центре MBR City. Лучшее место для жизни вдали от городской суеты, где вы сможете наслаждаться уютом и спокойствием всей семьей.

На выбор в комплексе апартаменты с 1-3 спальнями и дуплексы с 4 спальнями. Апартаменты оборудованы 1 или 2 балконами, а также в зависимости от планировки кабинетами и комнатами для персонала с индивидуальной ванной комнатой. Из окон открываются панорамные виды на центр города, набережную и заповедник Ras Al Khor. В распоряжении жителей находятся бассейн infinity, тренажерные залы, зона для йоги, ландшафтный сад, детская площадка, крытый паркинг. В пешей доступности расположены аптеки Supercare Pharmacy – Sobha Hartland и Aster Pharmacy 170, чуть дальше – детские сады Blossom Design District Nursery и Kinder Castle Nursery Meydan. В 15 минутах от комплекса – магазин Spinneys HQ – Meydan, F&B-заведения Madera Restaurant, Flave Restaurant, Tendain Cafe и Hola Rooftop, гольф-поле The Track, Meydan Golf. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи автомагистралей Ras Al Khor Road и Al Ain – Dubai Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 15 минут можно доехать до Downtown Dubai и Dubai International Airport (DXB), за 40 минут – до АІ Maktoum International Airport (DWC). Живите в окружении природы В 10 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Качественная отделка Интерьер апартаментов выполнен в современном стиле с преобладанием светлых оттенков. Во всех спальнях предусмотрены шкафы для одежды, а кухни оборудованы качественной мебелью. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
139 - 159
2 854 009 - 3 086 929
19 351 - 20 452
3 спальни
162 - 214
3 322 340 - 4 276 571
19 913 - 20 451

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1/1