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W1NNER Tower by Object1

24/1, Joory Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 15
Визуализация
ЗастройщикObject1
Площадьот 68 м² до 192 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена1 018 625 AED
от 1 018 625 AED
от 13 433 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%101 862 AED
При оформлении договора
4%40745 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%509 312 AED
При передаче
40%407 450 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2026
Этажность28
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 018 625 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
68 - 100
1 018 625 - 1 474 816
14 624 - 14 940
2 спальни
116 - 192
1 643 751 - 2 584 308
13 433 - 14 123

Описание

Место, где эстетика и дизайн сочетаются с условиями для активного образом жизни. Новый проект W1nner предлагает широкий спектр возможностей для занятий спортом, отдыха и высокого уровня жизни. Окруженный парками, прогулочными зонами, школами, магазинами и кафе, проект станет идеальным выбором для тех, кто ценит покой и размеренность в крупном мегаполисе. Ключевые особенности – В апартаментах оборудованы гардеробные системы от европейских производителей, установленная качественная бытовая техника, в отделке использованы материалы известных брендов. – Система «умный дом» позволит не только управлять освещением, температурой, повысит комфорт и безопасность, а также позволит экономить на электроэнергии. – Климатическая система Daikin создаст оптимальный микроклимат в апартаментах, а использование фирменных технологий Daikin позволит снизить затраты и воздействие на окружающую среду. – На территории представлено множество outdoor-активностей: бассейн, зона барбекю, спортивная и детская площадки, зеленые сады и места для отдыха. – В здании находится просторное лобби с консьерж-сервисом, красочная детская комната, тренажерный зал, кинотеатр и игровая комната, клабхаус для общения и досуга, 5-уровневый паркинг. Инфраструктура района Район Jumeirah Village Triangle привлекателен для семей с детьми и предлагает все необходимое для комфортной жизни. В окружении находятся детский сад Jumeirah International Nursery, школы Sunmarke и Arcadia, спортивные площадки, скверы и парк JVT Community Park. Крупные торговые центры Circle Mall JVC и The Springs Souk расположены в 10-15 минутах от комплекса. Преимущества расположения Близость к основным магистралям эмирата Mohammed Bin Zayed Road, Al Khail Road и Emirates Road позволяет быстро добраться до любой части города. За 15-20 минут можно доехать до белоснежных пляжей Dubai Marina с множеством бутиков, кафе и ресторанов. 20 минут на автомобиле займет дорога до Palm Jumeirah и ярмарки Global Village, около 30 минут – до Dubai Mall и Burj Khalifa. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут.

Инфраструктура

24/1, Joory Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Комната для игры в теннис
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр
  • Терраса