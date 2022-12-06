W1NNER Tower by Object1

Описание

Место, где эстетика и дизайн сочетаются с условиями для активного образом жизни. Новый проект W1nner предлагает широкий спектр возможностей для занятий спортом, отдыха и высокого уровня жизни. Окруженный парками, прогулочными зонами, школами, магазинами и кафе, проект станет идеальным выбором для тех, кто ценит покой и размеренность в крупном мегаполисе. Ключевые особенности – В апартаментах оборудованы гардеробные системы от европейских производителей, установленная качественная бытовая техника, в отделке использованы материалы известных брендов. – Система «умный дом» позволит не только управлять освещением, температурой, повысит комфорт и безопасность, а также позволит экономить на электроэнергии. – Климатическая система Daikin создаст оптимальный микроклимат в апартаментах, а использование фирменных технологий Daikin позволит снизить затраты и воздействие на окружающую среду. – На территории представлено множество outdoor-активностей: бассейн, зона барбекю, спортивная и детская площадки, зеленые сады и места для отдыха. – В здании находится просторное лобби с консьерж-сервисом, красочная детская комната, тренажерный зал, кинотеатр и игровая комната, клабхаус для общения и досуга, 5-уровневый паркинг. Инфраструктура района Район Jumeirah Village Triangle привлекателен для семей с детьми и предлагает все необходимое для комфортной жизни. В окружении находятся детский сад Jumeirah International Nursery, школы Sunmarke и Arcadia, спортивные площадки, скверы и парк JVT Community Park. Крупные торговые центры Circle Mall JVC и The Springs Souk расположены в 10-15 минутах от комплекса. Преимущества расположения Близость к основным магистралям эмирата Mohammed Bin Zayed Road, Al Khail Road и Emirates Road позволяет быстро добраться до любой части города. За 15-20 минут можно доехать до белоснежных пляжей Dubai Marina с множеством бутиков, кафе и ресторанов. 20 минут на автомобиле займет дорога до Palm Jumeirah и ярмарки Global Village, около 30 минут – до Dubai Mall и Burj Khalifa. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут.