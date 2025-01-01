Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыVitalia by Pinnacle

Vitalia by Pinnacle

C Central Resort the Palm, Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Pinnacle Developers
Площадь
от 180 м² до 491 м²
Количество спален
от 2 до 4
Стартовая цена
от 2 492 134 $от 13 017 $/м²

График платежей *

При бронировании
27 229$
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
10%
После сдачи объекта
50%
Период рассрочки после сдачи объекта
24 месяца
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    27 229$
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
180 – 328
2 492 134 – 4 321 668
13 137 – 13 828
3 спальни
246 – 491
4 152 483 – 6 392 303
13 017 – 16 873
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Символ архитектурного совершенства на нетронутых берегах Palm Jumeirah. В жилом комплексе Vitalia средиземноморское обаяние гармонично сочетается с уникальной атмосферой острова. Здесь отражается дух современной европейской жизни и итальянское искусство наслаждаться моментом “dolce far niente”. Ключевые особенности - Чистовая отделка апартаментов выполнена качественными материалами итальянских производителей. - Во всех резиденциях встроенная техника европейских брендов, гардеробные, система «Умный дом», панорамные окна и балконы с собственными бассейнами. - Для владельцев электромобилей предусмотрены зарядные станции. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, детскую игровую площадку, лаунж-зону с беседками, бассейн, открытый камин, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект расположен всего в 2 минутах от знаменитого отеля The Royal Atlantis. За 12 минут можно доехать до крупного шоссе Sheikh Zayed Road. Дорога до районов Dubai Marina и Dubai Harbour займет 15 минут, до торгового центра Mall of the Emirates – 20 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 25 минут. Dubai International Airports находится в 30 минутах пути.

Локация

На карте
C Central Resort the Palm, Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Пальма Джумейра

Дубай
Palm Jumeirah — крупнейший искусственный остров, созданный в форме пальмы с ветвями. Он известен всем туристам, приезжающим в ОАЭ. Palm Jumeirah вошел в топ-районов, в котором инвесторы с высоким уровнем дохода предпочитают покупать недвижимость.
Подробнее

Транспортная доступность

Магазин800 м
Аэропорт39 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная
КаталогКарта