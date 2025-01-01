Vista by Vision

Описание

Современная жизнь в гармонии с комфортом и вдохновением в Dubai Production City. В жилом комплексе Vista все продумано до мелочей — от удобной транспортной доступности до атмосферы спокойствия и уюта. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в натуральных тонах с зелеными цветовыми акцентами, полностью оборудованными кухнями с качественной бытовой техникой, звукоизоляцией, энергоэффективным освещением, панорамными окнами, высокими потолками. - Резиденции оснащены умными термостатами и смарт-замками, которые позволяют управлять температурой и безопасностью с помощью мобильного приложения. - Через фирменное приложение Vista резиденты могут воспользоваться услугами круглосуточного консьерж-сервиса, клининга, а также услугами няни. - Богатая инфраструктура комплекса включает тренажерный зал, пространство для йоги, детскую площадку, раздельные бассейны для взрослых и детей, террасу для барбекю, зал для мероприятий, лаунж-зоны, игровую комнату, кинотеатр, коворкинг и др. - В зданиях установлены сенсоры качества воздуха, которые круглосуточно отслеживают микроклимат, снижая уровень загрязнений и поддерживая оптимальные условия для здоровья жителей. Преимущества расположения Благодаря близкому расположению проекта к шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road можно легко добраться до ключевых точек города. Дорога до торгового центра City Centre Me’aisem и района JVC займет 5 минут, до районов JVT и Jumeirah Golf Estates – 10 минут, до популярной локации Burj Khalifa – 20 минут. Al Maktoum International Airport находится в 20 минутах пути.