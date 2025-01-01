Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыVista by Vision

Vista by Vision

16/1, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Vision Construction
Площадь
от 42 м² до 130 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 153 029 $от 3 123 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
При сдаче объекта
80%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
42
153 029
3 573
1 спальня
74 – 83
263 581 – 326 753
3 560 – 3 908
2 спальни
113 – 130
353 982 – 462 900
3 123 – 3 559
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современная жизнь в гармонии с комфортом и вдохновением в Dubai Production City. В жилом комплексе Vista все продумано до мелочей — от удобной транспортной доступности до атмосферы спокойствия и уюта. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в натуральных тонах с зелеными цветовыми акцентами, полностью оборудованными кухнями с качественной бытовой техникой, звукоизоляцией, энергоэффективным освещением, панорамными окнами, высокими потолками. - Резиденции оснащены умными термостатами и смарт-замками, которые позволяют управлять температурой и безопасностью с помощью мобильного приложения. - Через фирменное приложение Vista резиденты могут воспользоваться услугами круглосуточного консьерж-сервиса, клининга, а также услугами няни. - Богатая инфраструктура комплекса включает тренажерный зал, пространство для йоги, детскую площадку, раздельные бассейны для взрослых и детей, террасу для барбекю, зал для мероприятий, лаунж-зоны, игровую комнату, кинотеатр, коворкинг и др. - В зданиях установлены сенсоры качества воздуха, которые круглосуточно отслеживают микроклимат, снижая уровень загрязнений и поддерживая оптимальные условия для здоровья жителей. Преимущества расположения Благодаря близкому расположению проекта к шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road можно легко добраться до ключевых точек города. Дорога до торгового центра City Centre Me’aisem и района JVC займет 5 минут, до районов JVT и Jumeirah Golf Estates – 10 минут, до популярной локации Burj Khalifa – 20 минут. Al Maktoum International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
16/1, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Средняя школа500 м
Магазин650 м
Медицинский центр800 м
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Зона отдыха
Каталог