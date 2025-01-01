Каталог
Verde Project by Vision

Champions Tower 1, Resort Hub Garden Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Vision Construction
Площадь
от 39 м² до 116 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 166 099 $от 3 638 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
При сдаче объекта
80%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность16
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Лифт в паркингЕсть

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
39 – 45
166 099 – 204 220
4 184 – 4 533
1 спальня
64 – 87
272 294 – 367 597
4 183 – 4 216
2 спальни
106 – 116
386 657 – 490 129
3 638 – 4 219
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Жилой корпус Verde расположен в непосредственной близости от спортивно-ориентированного района Dubai Sports City, что обеспечивает быстрый доступ к повседневной инфраструктуре. Подойдет тем, кто ищет жилье, в котором удобно сочетать работу, заботу о семье и собственное время. Ключевые особенности – В апартаментах панорамное остекление и светлая чистовая отделка, встроенные кухни выполнены в едином стиле с жилой зоной. – Проект сфокусирован на повседневном комфорте и передовых технологиях, включая систему «умный дом», мониторинг качества воздуха и управление сервисами через специальное приложение. – Для семейного отдыха предусмотрены инфинити-бассейн с террасой и лаунж-зоны; для детей спроектированы отдельный бассейн и игровые пространства как внутри здания, так и снаружи. Преимущества расположения Удобное местоположение здания предоставляет возможность быстро добираться до популярных локаций города: 5 минут займет дорога до City Centre Me’aisem и Dubai Autodrome; 10 минут – до таких мест, как Dubai Marina, Global Village и Jumeirah Golf Estates; 20 минут – до Burj Khalifa и Dubai Mall, столько же – до Al Maktoum International Airport.

Локация

На карте
Champions Tower 1, Resort Hub Garden Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Спортс Сити

Дубай
Dubai Sports City (DSC) – это динамичный и современный район, посвященный активному и здоровому образу жизни. Здесь расположены спортивные сооружения мирового класса, спортивные площадки, а также зеленые парки с велосипедными и беговыми дорожками. Район отличает развитая социальная инфраструктура, поэтому сообщество идеально подойдет для молодежи и семей с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Средняя школа500 м
Магазин300 м
Медицинский центр9 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Раздельный бассейн
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
