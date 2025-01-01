V-Suites by Anax

Описание

Венецианская роскошь в центре Дубая. V-Suites — полностью меблированные резиденции в престижном районе Business Bay с интерьерами от студии Venetian Enrico. Проект ориентирован на тех, кто ценит эксклюзивный стиль, продуманное пространство и удобный доступ к ключевым локациям мегаполиса. Ключевые особенности — Апартаменты с итальянской фирменной мебелью, встроенными кухнями и европейской техникой. Дизайн выполнен с использованием натурального дерева, камня и мрамора. Предусмотрены модульные спальни, Swivel TV, раздвижные стеклянные двери и система «Умный дом». — Премиальная инфраструктура включает коворкинг, переговорные комнаты, конференц-зал, фитнес-центр, велнес-студии, сауну, парную, бассейны с баром, открытый кинотеатр, библиотеку, кафе, зоны для барбекю и пикников, бильярдные столы и парк. — Из панорамных окон открываются виды на водный канал, сады и знаменитую башню Burj Khalifa. Преимущества расположения Комплекс находится в развитом комьюнити Business Bay с прямым выездом на Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. Путь до Dubai Canal и станции метро Business Bay займет 5 минут. Дорога до Dubai Mall, Dubai Opera, Jumeirah Beach, DIFC, Zabeel Palace, Clover Bay Tower, Downtown Dubai и Burj Khalifa продлится 10 минут. Добраться до Mercato Beach, Kite Beach, Dubai Marina, Palm Jumeirah и Dubai Hills Mall можно за 15-25 минут. Аэропорт Dubai International Airport расположен в 20 минутах.