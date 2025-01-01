The LX by MULK Offices

Описание

Эталон коммерческой архитектуры для нового поколения предпринимателей в Arjan. Бизнес-центр The LX — это воплощение утонченного делового пространства, где продуманные пропорции, лаконичные линии и интеграция зеленых элементов в дизайн формируют гармоничную архитектуру. Светлые интерьеры создают атмосферу, способствующую новым идеям и успешному бизнесу. Ключевые особенности - Большинство помещений имеют частные балконы с видом на Miracle Garden, что является редкостью для коммерческих зданий. - Пять скоростных лифтов, продуманные служебные зоны и лобби с двойной высотой потолков подчеркивают премиальный статус. - Для максимального удобства предусмотрено 234 парковочных места, а также услуги валет-паркинга, что гарантирует комфортное прибытие сотрудников, клиентов и гостей в любое время. - В шаговой доступности фитнес-студии, аптеки, велнес-центры и салоны красоты. Преимущества расположения Проект расположен всего в нескольких минутах от ключевых транспортных артерий Дубая — Sheikh Zayed Road, Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. Благодаря будущей линии метро, которая пройдет через этот район, передвижение станет еще удобнее. За 10 минут можно добраться до торгового центра Dubai Hills Mall и тематического парка Global Village, за 20 минут — до популярных локаций Burj Al Arab и Burj Khalifa. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.