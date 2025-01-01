Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыThe LX by MULK Offices

The LX by MULK Offices

810, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Mulk Properties
Площадь
от 104 м² до 184 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 694 758 $от 5 757 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания10 м
БалконЕсть
Типы лотовОфис
Стадии строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест234

Продажа

Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
104 – 184
694 758 – 1 063 580
5 757 – 6 667
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эталон коммерческой архитектуры для нового поколения предпринимателей в Arjan. Бизнес-центр The LX — это воплощение утонченного делового пространства, где продуманные пропорции, лаконичные линии и интеграция зеленых элементов в дизайн формируют гармоничную архитектуру. Светлые интерьеры создают атмосферу, способствующую новым идеям и успешному бизнесу. Ключевые особенности - Большинство помещений имеют частные балконы с видом на Miracle Garden, что является редкостью для коммерческих зданий. - Пять скоростных лифтов, продуманные служебные зоны и лобби с двойной высотой потолков подчеркивают премиальный статус. - Для максимального удобства предусмотрено 234 парковочных места, а также услуги валет-паркинга, что гарантирует комфортное прибытие сотрудников, клиентов и гостей в любое время. - В шаговой доступности фитнес-студии, аптеки, велнес-центры и салоны красоты. Преимущества расположения Проект расположен всего в нескольких минутах от ключевых транспортных артерий Дубая — Sheikh Zayed Road, Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. Благодаря будущей линии метро, которая пройдет через этот район, передвижение станет еще удобнее. За 10 минут можно добраться до торгового центра Dubai Hills Mall и тематического парка Global Village, за 20 минут — до популярных локаций Burj Al Arab и Burj Khalifa. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
810, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates

Район Арджан

Дубай
Arjan — активно развивающийся район, входящий в состав крупной территории Dubailand. Имеет развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение. Комьюнити подойдет как молодым профессионалам, так и семьям с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Средняя школа600 м
Магазин650 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт35 км
Каталог