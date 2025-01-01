Каталог
The Elysian by MFOUR

50/1, Al Badaa Street, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
MFOUR
Площадь
от 33 м² до 93 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 281 491 $от 5 099 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
50%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня
Количество корпусов1
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
33 – 46
281 491 – 306 058
6 523 – 8 348
1 спальня
65 – 93
435 670 – 476 514
5 099 – 6 614
2 спальни
71
490 129
6 843

Описание

Современный жилой проект с лаконичной архитектурой и нейтральной палитрой, сфокусированный на функциональности и ежедневном комфорте. Светлые интерьеры и продуманные общие зоны в The Elysium формируют спокойную, «домашнюю» атмосферу. Район Jumeirah Gardens – центральный, динамично развивающийся кластер для тех, кто ценит город без лишней суеты. Ключевые особенности – На территории комплекса предусмотрены бассейн с солнечной террасой и детский бассейн, а также два фитнес-пространства – крытое и открытое. – Для восстановления и отдыха спроектированы парная и сауна, для активного досуга – зона настольного тенниса и кинотеатр под открытым небом. – Жители смогут пользоваться лаунж-террасой на крыше, приватными беседками у бассейна и BBQ-зоной. Преимущества расположения Удобный выезд на Sheikh Zayed Road обеспечивает быстрые перемещения по основным направлениям города. Dubai Frame, Downtown Dubai и пляжи Jumeirah находятся в 7–12 минутах езды. До Dubai Hills Mall можно доехать за 20 минут, до Palm Jumeirah и Ain Dubai – за 25 минут. Путь до Dubai International Airport (DXB) займет около 10 минут.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Море3 км
Средняя школа900 м
Магазин800 м
Медицинский центр3 км
Метро850 м
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
