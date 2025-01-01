Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыThe Collection at Taiyo

The Collection at Taiyo

Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
LMD
Площадь
от 36 м² до 145 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 189 223 $от 3 728 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
25%
При сдаче объекта
5%
После сдачи объекта
50%
Период рассрочки после сдачи объекта
24 месяца
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
36
189 223
5 130
1 спальня
60
265 457
4 396
2 спальни
94
351 221
3 728
3 спальни
145
626 207
4 302

Описание

Архитектурная гармония на фоне неба мегаполиса. The Collection at Taiyo — жилой комплекс с полностью меблированными резиденциями в районе Wasl Gate. Проект создан для тех, кто ценит продуманный дизайн и стремится к жизни в центре событий. Ключевые особенности — Мягкие текстуры, приглушенные тона и стильные детали формируют комфортные пространства, которые наполнены естественным светом на протяжении всего дня. Интерьеры дополнены панорамными окнами и террасами. — Открытые планировки объединяют гостиную, столовую и кухню в единое целое. Натуральные каменные столешницы, встроенная техника Bosch и европейские аксессуары подчеркивают современный минимализм. — На территории клубного дома располагаются бассейны, лаунж, коворкинг, кофейня, а также зоны для чтения и тихого отдыха. Для активного досуга предусмотрены тренажерные залы, студия боевых искусств, падел-корт и детская площадка. Преимущества расположения Башня находится в динамичном комьюнити Wasl Gate с прямым доступом к развитой транспортной инфраструктуре. Sheikh Zayed Road и станция метро Energy обеспечивают быстрое сообщение с ключевыми локациями города. Путь до Ibn Battuta Mall займет 3 минуты, до Dubai Marina и Palm Jumeirah — 10-12 минут. Добраться до Mall of the Emirates и Jumeirah Beach можно за 17-23 минуты, а до Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall — за 30 минут. Дорога до Dubai International Airport продлится 40 минут.

Локация

На карте
Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Средняя школа2 км
Магазин550 м
Медицинский центр1 км
Метро900 м
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
Каталог