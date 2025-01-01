Каталог
TERRA Golf Collection by Taraf

C24, Redwood Avenue, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Taraf Properties
Площадь
от 382 м² до 681 м²
Количество спален
6
Стартовая цена
от 2 749 796 $от 7 198 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
50%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов2
Этажность4
Типы лотовВилла, Таунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиЧастная парковка

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
6 спален
382 – 387
2 749 796 – 2 926 763
7 198 – 7 563
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

TERRA Golf Collection – клубная линейка вилл и таунхаусов в престижном сообществе Jumeirah Golf Estates. Проект окружен пышной зеленью и открывает из окон прямые, ничем не перекрытые виды на гольф-поле; низкая плотность застройки обеспечивает приватность и тишину. Внутри сообщества уже работают магазины и кафе. Ключевые особенности – Лаконичная архитектура и премиальная отделка в нейтральных оттенках. – Для досуга предусмотрены кинозал, бар и лаунж на крыше, а для тренировок – полноценный тренажерный зал. У каждой виллы есть собственный двор/сад и открытые террасы, расширяющие жилое пространство. – Естественный переход из внутренних помещений к открытым зонам для отдыха. Преимущества расположения Удобное расположение в Jumeirah Golf Estates позволяет быстро добираться до ключевых точек города: около 23 минут займет дорога до Mall of the Emirates, примерно 25 минут – до таких мест, как Dubai Marina, Palm Jumeirah и Burj Al Arab; 28 минут – до Downtown Dubai. До аэропорта Al Maktoum можно доехать за 30 минут.

Локация

На карте
C24, Redwood Avenue, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа3 км
Магазин1 км
Медицинский центр4 км
Аэропорт23 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Открытый балкон
  • Терраса
