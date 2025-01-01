TERRA Golf Collection by Taraf

Описание

TERRA Golf Collection – клубная линейка вилл и таунхаусов в престижном сообществе Jumeirah Golf Estates. Проект окружен пышной зеленью и открывает из окон прямые, ничем не перекрытые виды на гольф-поле; низкая плотность застройки обеспечивает приватность и тишину. Внутри сообщества уже работают магазины и кафе. Ключевые особенности – Лаконичная архитектура и премиальная отделка в нейтральных оттенках. – Для досуга предусмотрены кинозал, бар и лаунж на крыше, а для тренировок – полноценный тренажерный зал. У каждой виллы есть собственный двор/сад и открытые террасы, расширяющие жилое пространство. – Естественный переход из внутренних помещений к открытым зонам для отдыха. Преимущества расположения Удобное расположение в Jumeirah Golf Estates позволяет быстро добираться до ключевых точек города: около 23 минут займет дорога до Mall of the Emirates, примерно 25 минут – до таких мест, как Dubai Marina, Palm Jumeirah и Burj Al Arab; 28 минут – до Downtown Dubai. До аэропорта Al Maktoum можно доехать за 30 минут.