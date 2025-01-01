Описание

Художественное отражение современного образа жизни в Jumeirah Garden City. В жилом комплексе Stamn Yuni объединены дизайн, природная красота и высокий уровень комфорта. Здесь каждый может найти баланс между энергией города и спокойствием природы. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, системой «Умный дом», высокими потолками, продуманными планировками. Панорамные окна наполняют дом естественным светом и открывают прекрасный вид на окружающий ландшафт. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, мини-поле для гольфа, детская игровая площадка, раздельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зона, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Благодаря удобному расположению проекта можно быстро добраться до ключевых локаций города. Станция метро World Trade Center и стадион Coca-Cola Arena находятся на расстоянии 5 минут. Дорога до Museum of The Future занимает 8 минут, до Dubai International Financial Center – 10 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall – 12 минут. Путь до Dubai International Airport составит 15 минут.