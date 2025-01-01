Каталог
Stamn Yuni

The Flagship 2, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Stamn Real Estate Development
Площадь
от 57 м² до 89 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 379 339 $от 5 203 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
5%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
57 – 89
379 339 – 465 636
5 203 – 6 638
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Художественное отражение современного образа жизни в Jumeirah Garden City. В жилом комплексе Stamn Yuni объединены дизайн, природная красота и высокий уровень комфорта. Здесь каждый может найти баланс между энергией города и спокойствием природы. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, системой «Умный дом», высокими потолками, продуманными планировками. Панорамные окна наполняют дом естественным светом и открывают прекрасный вид на окружающий ландшафт. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, мини-поле для гольфа, детская игровая площадка, раздельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зона, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Благодаря удобному расположению проекта можно быстро добраться до ключевых локаций города. Станция метро World Trade Center и стадион Coca-Cola Arena находятся на расстоянии 5 минут. Дорога до Museum of The Future занимает 8 минут, до Dubai International Financial Center – 10 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall – 12 минут. Путь до Dubai International Airport составит 15 минут.

Локация

На карте
The Flagship 2, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа800 м
Магазин210 м
Медицинский центр500 м
Метро1 км
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
