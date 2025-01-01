Описание

Эстетичный жилой комплекс в районе Al Satwa. В архитектуре здания Stamn One гармонично сочетаются инновационный дизайн и арабские традиции, которые задают новый стандарт современного образа жизни. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых спокойных тонах, система «Умный дом», высокие потолки, функциональные планировки, панорамные окна, приватные балконы. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, пространство для йоги, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона, оборудование для занятий водными видами спорта, сад на крыше, кинотеатр на открытом воздухе, кафе и др. Преимущества расположения Проект отличается легкой транспортной доступностью. В 6 минутах расположена станция метро Emirates Tower Metro Station. За 6 минут можно добраться до стадиона Coca-Cola Arena и района City Walk, за 8 минут — до Museum of the Future и Dubai World Trade Center. Популярный локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 9 минутах пути. Дорога до Dubai International Airport займет 12 минут.