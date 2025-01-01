Каталог
Stamn One

Makeen Residence, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Stamn Real Estate Development
Площадь
от 42 м² до 124 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 293 407 $от 4 565 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
40%
После сдачи объекта
20%
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Типы отделкиС отделкой
Высота потолков3.4 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
42 – 49
293 407 – 348 030
6 876 – 7 044
1 спальня
84 – 124
487 102 – 567 778
4 565 – 5 741
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эстетичный жилой комплекс в районе Al Satwa. В архитектуре здания Stamn One гармонично сочетаются инновационный дизайн и арабские традиции, которые задают новый стандарт современного образа жизни. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых спокойных тонах, система «Умный дом», высокие потолки, функциональные планировки, панорамные окна, приватные балконы. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, пространство для йоги, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона, оборудование для занятий водными видами спорта, сад на крыше, кинотеатр на открытом воздухе, кафе и др. Преимущества расположения Проект отличается легкой транспортной доступностью. В 6 минутах расположена станция метро Emirates Tower Metro Station. За 6 минут можно добраться до стадиона Coca-Cola Arena и района City Walk, за 8 минут — до Museum of the Future и Dubai World Trade Center. Популярный локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 9 минутах пути. Дорога до Dubai International Airport займет 12 минут.

Локация

Транспортная доступность

Общественный транспорт550 м
Средняя школа2 км
Магазин650 м
Медицинский центр2 км
Метро1 км
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
КаталогКарта