SkyHills Astra by HRE

2/2, Umm Suqeim Street, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
HRE Development LLC
Площадь
от 95 м² до 185 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 440 027 $от 4 626 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
15%
При сдаче объекта
25%
После сдачи объекта
40%
Период рассрочки после сдачи объекта
40 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность43
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадии строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
95 – 112
440 027 – 525 255
4 626 – 4 688
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Две роскошные башни в Dubai Science Park. Волнообразная линия в виде буквы S на фасаде жилого комплекса SkyHills Astra создает эффект движения, а объемный рельеф придает глубину и делает силуэт здания особенно запоминающимся. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых нейтральных тонах, встроенной техникой бренда Teka и системами хранения, просторными интерьерами, панорамными окнами, балконами. - Все зеленые зоны поливаются переработанной водой, которую собирают и очищают с помощью современной системы повторного использования серых стоков. - Умные энергоэффективные решения помогают существенно сократить потребление энергии; - Для владельцев электромобилей предусмотрены зарядные станции на выделенных парковочных местах. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детская и спортивная площадки, беговая дорожка, бассейн, сауна, лаунж-зоны, переговорные, библиотека и др. Преимущества расположения Проект находится в локации с удобной транспортной доступностью. За несколько минут можно выехать на крупные шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. Дорога до торгового центра Mall of the Emirates и района Emirates Hills займет 15 минут, до района Dubai Marina и популярной локации Burj Al Arab – 25 минут. Dubai International Airport находится в 35 минутах пути.

Локация

На карте
2/2, Umm Suqeim Street, Dubai, United Arab Emirates

Район Аль Барша

Дубай
Al Barsha — жилой район в западной части Дубая. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. В сообществе будет комфортно семьям с детьми, молодежи, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Переговорная
  • Зона отдыха
