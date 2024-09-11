Sierra by Iman

Описание

Роскошная жилая башня в Motor City. Жилой комплекс Sierra переосмысляет городскую жизнь, предлагая территорию, ориентированную на здоровье и благополучие. В архитектуре здания объединяются современный стиль и природная эстетика, создавая атмосферу балийской гармонии. Изысканные интерьеры превращают каждый день в источник спокойствия и красоты. Ключевые особенности - Чистовая отделка апартаментов выполнена в мягких пастельных тонах с использованием натуральных материалов: травертина, камня и дерева. Панорамные окна и просторные балконы наполняют дом светом и открывают великолепные виды на окружающий ландшафт. - Для удобства резидентов предусмотрены зарядные станции для электромобилей, отдельные парковки для велосипедов и для людей с ограниченными возможностями. - Резидентам доступна инфраструктура премиум-класса: полностью оборудованный фитнес-зал, спортивная и детская площадки, пространство для йоги, корты для баскетбола и падел-тенниса, беговая дорожка, лаунж-зона возле бассейна, сауна, джакузи, терраса для барбекю, лобби для гостей в удвоенной высотой потолков, переговорная, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи дороги Hessa Street. Дорога до района Bluewaters Island займет 17 минут, до района Palm Jumeirah и торгового центра Mall of the Emirates – 20 минут. Чтобы добраться до выставочного комплекса Expo 2020 и торгового центра Dubai Mall, потребуется 22 минуты. Dubai International Airport находится в 27 минутах пути, Al Maktoum International Airport – в 28 минутах.