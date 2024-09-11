Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыSierra by Iman

Sierra by Iman

New Residence, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Iman Developers
Площадь
от 38 м² до 361 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 217 563 $от 3 011 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Типы отделкиС отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность43
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
38
217 563
5 616
1 спальня
73
340 368
4 638
2 спальни
99
479 237
4 812
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошная жилая башня в Motor City. Жилой комплекс Sierra переосмысляет городскую жизнь, предлагая территорию, ориентированную на здоровье и благополучие. В архитектуре здания объединяются современный стиль и природная эстетика, создавая атмосферу балийской гармонии. Изысканные интерьеры превращают каждый день в источник спокойствия и красоты. Ключевые особенности - Чистовая отделка апартаментов выполнена в мягких пастельных тонах с использованием натуральных материалов: травертина, камня и дерева. Панорамные окна и просторные балконы наполняют дом светом и открывают великолепные виды на окружающий ландшафт. - Для удобства резидентов предусмотрены зарядные станции для электромобилей, отдельные парковки для велосипедов и для людей с ограниченными возможностями. - Резидентам доступна инфраструктура премиум-класса: полностью оборудованный фитнес-зал, спортивная и детская площадки, пространство для йоги, корты для баскетбола и падел-тенниса, беговая дорожка, лаунж-зона возле бассейна, сауна, джакузи, терраса для барбекю, лобби для гостей в удвоенной высотой потолков, переговорная, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи дороги Hessa Street. Дорога до района Bluewaters Island займет 17 минут, до района Palm Jumeirah и торгового центра Mall of the Emirates – 20 минут. Чтобы добраться до выставочного комплекса Expo 2020 и торгового центра Dubai Mall, потребуется 22 минуты. Dubai International Airport находится в 27 минутах пути, Al Maktoum International Airport – в 28 минутах.

Локация

На карте
New Residence, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Мотор Сити

Дубай
Motor City — активно развивающийся район Дубая, основанный на мото-спортивной тематике. Здесь есть все необходимые элементы жилой инфраструктуры и развитая транспортная сеть. В комьюнити будет комфортно семьям с детьми, молодежи, экспатам, инвесторам и тем, кто предпочитает активный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр900 м
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
  • Падел-теннис
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Новости о проекте

  1. Подробный путеводитель по району Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае
    Подробный путеводитель по району Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае23.09.2024
  2. Когда лучше покупать квартиру в Дубае: как сезонность влияет на ценообразование
    Когда лучше покупать квартиру в Дубае: как сезонность влияет на ценообразование11.09.2024
Item 1 of 2
КаталогКарта