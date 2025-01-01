ROVE Home Meydan Horizon

Описание

Искусство роскошной жизни в самом сердце Дубая. ROVE Home — бутиковый комплекс из 190 резиденций с панорамными видами на лазурную лагуну, заповедник и легендарную Burj Khalifa. Проект полностью меблирован и предлагает профессиональный сервис пятизвездочного отеля. Ключевые особенности — Современные интерьеры от ROVE выполнены в бежевых тонах с акцентами цвета маренго, мха и корицы. В отделке использованы натуральные материалы, светлое и темное дерево, а также джутовые элементы. — На территории расположены бассейн, джакузи, сауна, тренажерный зал, коворкинг, переговорные, лаунж с игровыми зонами, мини-гольф, кинотеатр, кафе, беговая дорожка и студия йоги на открытом воздухе. — Круглосуточный консьерж и ресепшн обеспечивают высокий уровень обслуживания. Жители получают возможность использовать Home Connect со скидками на проживание в гостиницах ROVE, повышенным приоритетом в ресторанах и приглашениями на эксклюзивные мероприятия бренда. — Дополнительные услуги включают клининг, прачечную, помощь в ремонте апартаментов, персональных консультантов по фитнесу и шопингу, няню, повара и организацию путешествий. Преимущества расположения Клубный дом находится в районе Meydan Horizon с прямым доступом к автомагистралям Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. В радиусе 5 минут — берег Dubai Canal с 4-километровой набережной для прогулок и заповедник Ras Al Khor. Путь до Downtown Dubai, Dubai Opera, Dubai Mall, Burj Khalifa и DIFC займет 10-20 минут. Добраться до Palm Jumeirah, Dubai Marina, Kite Beach, Waterfront Market, Century Mall, Sahara Centre и Mushrif Park можно за 25-30 минут. Дорога до международного аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.