ROVE Home Meydan Horizon

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Alain Development
Площадь
от 57 м² до 94 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 440 458 $от 6 953 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность24
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Кол-во машиномест190

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
57 – 94
440 458 – 658 266
6 953 – 7 672
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Искусство роскошной жизни в самом сердце Дубая. ROVE Home — бутиковый комплекс из 190 резиденций с панорамными видами на лазурную лагуну, заповедник и легендарную Burj Khalifa. Проект полностью меблирован и предлагает профессиональный сервис пятизвездочного отеля. Ключевые особенности — Современные интерьеры от ROVE выполнены в бежевых тонах с акцентами цвета маренго, мха и корицы. В отделке использованы натуральные материалы, светлое и темное дерево, а также джутовые элементы. — На территории расположены бассейн, джакузи, сауна, тренажерный зал, коворкинг, переговорные, лаунж с игровыми зонами, мини-гольф, кинотеатр, кафе, беговая дорожка и студия йоги на открытом воздухе. — Круглосуточный консьерж и ресепшн обеспечивают высокий уровень обслуживания. Жители получают возможность использовать Home Connect со скидками на проживание в гостиницах ROVE, повышенным приоритетом в ресторанах и приглашениями на эксклюзивные мероприятия бренда. — Дополнительные услуги включают клининг, прачечную, помощь в ремонте апартаментов, персональных консультантов по фитнесу и шопингу, няню, повара и организацию путешествий. Преимущества расположения Клубный дом находится в районе Meydan Horizon с прямым доступом к автомагистралям Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. В радиусе 5 минут — берег Dubai Canal с 4-километровой набережной для прогулок и заповедник Ras Al Khor. Путь до Downtown Dubai, Dubai Opera, Dubai Mall, Burj Khalifa и DIFC займет 10-20 минут. Добраться до Palm Jumeirah, Dubai Marina, Kite Beach, Waterfront Market, Century Mall, Sahara Centre и Mushrif Park можно за 25-30 минут. Дорога до международного аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Аэропорт12 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
