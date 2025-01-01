Описание

Гармония воды в иллюминации тысяч огней. Rivage by Deyaar — это элегантный жилой комплекс, расположенный на живописном острове Al Reem Island в Абу-Даби. Проект сочетает в себе современный дизайн, передовые технологии и уникальную близость к морю, предлагая жителям роскошный образ жизни в гармонии с окружающим миром. Ключевые особенности — Архитектура Rivage вдохновлена природой: стеклянный фасад с вертикальными декоративными элементами и подвесными растениями создает воздушный и элегантный облик. — Просторные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, дуплексы и эксклюзивные виллы Sky Villas оформлены в современном стиле с использованием белого мрамора, светлого дерева и аквамариновых акцентов. — Технология «Умный дом» позволяет управлять освещением, температурой и жалюзи, обеспечивая комфорт и энергоэффективность. — На крыше расположен панорамный бассейн с видом на море и город, а также зоны для занятий аквааэробикой и йогой. — Для детей оборудованы современные игровые площадки, а зеленые сады и парки предлагают уютные места для отдыха. Преимущества расположения Проект расположен в динамично развивающемся районе Al Reem Island, всего в 5 минутах от набережной и престижных курортов. До Abu Dhabi Mall можно добраться за 10 минут, до делового центра Al Maryah Island — за 8 минут, а до Corniche Beach — за 12 минут. В радиусе 15–20 минут находятся Louvre Abu Dhabi, Saadiyat Beach Club и крупнейший культурный центр города. Поездка до Yas Island, где расположены Ferrari World и Yas Marina Circuit, займет 25 минут. Дорога до Zayed International Airport составит 27 минут.