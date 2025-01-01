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ГлавнаяЖилые комплексыRivage by Deyaar

Rivage by Deyaar

323, Al Maqeed Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 10
1 / 10
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Deyaar Development Company
Площадь
от 80 м² до 659 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 1 322 957 AEDот 10 759 AED/м²

График платежей *

До завершения строительства
50%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
2%
  1. До завершения строительства
    50%
Item 1 of 3
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность27
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Вилла, Дуплекс, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
80 – 145
1 322 957 – 1 600 988
10 983 – 16 463
2 спальни
114 – 252
1 902 219 – 2 716 132
10 759 – 16 644
3 спальни
184 – 211
3 004 025 – 3 166 014
14 977 – 16 292

Описание

Гармония воды в иллюминации тысяч огней. Rivage by Deyaar — это элегантный жилой комплекс, расположенный на живописном острове Al Reem Island в Абу-Даби. Проект сочетает в себе современный дизайн, передовые технологии и уникальную близость к морю, предлагая жителям роскошный образ жизни в гармонии с окружающим миром. Ключевые особенности — Архитектура Rivage вдохновлена природой: стеклянный фасад с вертикальными декоративными элементами и подвесными растениями создает воздушный и элегантный облик. — Просторные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, дуплексы и эксклюзивные виллы Sky Villas оформлены в современном стиле с использованием белого мрамора, светлого дерева и аквамариновых акцентов. — Технология «Умный дом» позволяет управлять освещением, температурой и жалюзи, обеспечивая комфорт и энергоэффективность. — На крыше расположен панорамный бассейн с видом на море и город, а также зоны для занятий аквааэробикой и йогой. — Для детей оборудованы современные игровые площадки, а зеленые сады и парки предлагают уютные места для отдыха. Преимущества расположения Проект расположен в динамично развивающемся районе Al Reem Island, всего в 5 минутах от набережной и престижных курортов. До Abu Dhabi Mall можно добраться за 10 минут, до делового центра Al Maryah Island — за 8 минут, а до Corniche Beach — за 12 минут. В радиусе 15–20 минут находятся Louvre Abu Dhabi, Saadiyat Beach Club и крупнейший культурный центр города. Поездка до Yas Island, где расположены Ferrari World и Yas Marina Circuit, займет 25 минут. Дорога до Zayed International Airport составит 27 минут.

Локация

На карте
323, Al Maqeed Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Район Аль-Рим-Айленд

Абу-Даби
Al Reem Island — естественный остров и быстро развивающийся район в Абу-Даби. Жилая и транспортная инфраструктуры здесь хорошо развиты. Комьюнити подойдет молодежи, специалистам, экспатам, инвесторам.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт220 м
Море100 м
Средняя школа550 м
Магазин2 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Набережная
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