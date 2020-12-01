Описание

17-этажный жилой комплекс в перспективном районе Motor City. ЖК Rabdan Building сдан в 2020 году и готов к заселению. Здесь все создано для комфортной жизни: просторные планировки, разнообразные удобства и атмосфера тихого пригорода. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в спокойных тонах, встроенная техника, панорамные окна, балконы в каждой резиденции. - Инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал с оборудованием Technogym, беговая дорожка, детская площадка, крытый бассейн, зона барбекю, ландшафтные сады. - За каждой квартирой закреплено одно парковочное место. Для гостей комплекса предусмотрена отдельная парковка . - Резиденты могут воспользоваться услугами клининг-сервиса и эксплуатационной службы. - Комплекс находится под круглосуточной охраной. Преимущества расположения 5 минут займет дорога от проекта до крупного шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. За 15 минут можно добраться до международной ярмарки Global Village и тематического парка IMG World of Adventures, за 17 минут – до района Dubai Marina, за 20 – до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport составит 30 минут.