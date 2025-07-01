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Petalz

United Arab Emirates, Dubai, Mushraif, Warsan 1, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, 120M/2
  1. Внешний вид
Item 1 of 2
Внешний вид
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 284 м² до 284 м²
Количество спален4
Стартовая цена2 858 000 AED
от 2 858 000 AED
от 10 050 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%285 800 AED
При оформлении договора
4%114320 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 429 000 AED
После передачи
40%1 143 200 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2025
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 2 858 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Магазин400 м
Медицинский центр1 км

Описание

Малоэтажный жилой комплекс, который создает неповторимое пространство для жизни, в быстрорастущем районе Al Warsan. Вам откроются все условия для поддержания здорового образа жизни, отдыха и развлечений. Проект насчитывает 350 жилых и коммерческих объектов. На выбор представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями, панорамным остеклением, качественной отделкой и эргономичными пространствами. Некоторые лоты с частным бассейном.

На территории комплекса доступны: бассейны, тренажерный зал, детская площадка, мини-гольф, открытый кинотеатр, корты для игры в теннис и баскетбол, беговая дорожка, зоны отдыха и барбекю, SPA-салон и сауна. В пределах 30 минут находятся развитые районы Downtown Dubai, Business Bay и Dubai Marina. Развитая транспортная сеть Комплекс удачно расположен на пересечении дорог Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al AwirRoad, что позволит быстро доехать до любой точки города. В 3 минутах от комплекса находится станция метро Al Furjan. За 10 минут можно добраться до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей В 15-25 минутах от комплекса расположены небоскреб Burj Khalifa, парк Al Quoz Pond Park, гольф-клуб Dubai Hills Golf Club. Столько же времени займет дорога до развлекательной ярмарки Global Village и тематического парка IMG Worlds of Adventure. Живите в окружении природы За 10 минут можно доехать до заповедника Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. В 15 минутах на автомобиле находится знаменитый ботанический сад Miracle Garden. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
4 спальни
284 - 284
2 858 000 - 2 858 000
10 050 - 10 050

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Mushraif, Warsan 1, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, 120M/2