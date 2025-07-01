На территории комплекса доступны: бассейны, тренажерный зал, детская площадка, мини-гольф, открытый кинотеатр, корты для игры в теннис и баскетбол, беговая дорожка, зоны отдыха и барбекю, SPA-салон и сауна. В пределах 30 минут находятся развитые районы Downtown Dubai, Business Bay и Dubai Marina. Развитая транспортная сеть Комплекс удачно расположен на пересечении дорог Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al AwirRoad, что позволит быстро доехать до любой точки города. В 3 минутах от комплекса находится станция метро Al Furjan. За 10 минут можно добраться до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей В 15-25 минутах от комплекса расположены небоскреб Burj Khalifa, парк Al Quoz Pond Park, гольф-клуб Dubai Hills Golf Club. Столько же времени займет дорога до развлекательной ярмарки Global Village и тематического парка IMG Worlds of Adventure. Живите в окружении природы За 10 минут можно доехать до заповедника Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. В 15 минутах на автомобиле находится знаменитый ботанический сад Miracle Garden. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

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