Passo by Beyond

Th8 Palm Dubai Beach Resort by IHG Dubai, Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Beyond Properties
Площадь
от 87 м² до 268 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 1 116 270 $от 12 782 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При сдаче объекта
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
87
1 116 270
12 782
2 спальни
126
1 742 470
13 741
3 спальни
173
3 539 393
20 373
4 спальни
268
5 717 481
21 259

Описание

Новый символ роскошной жизни на острове Palm Jumeirah. Две скульптурные башни Passo с плавными архитектурными линиями гармонично сочетаются с ландшафтным подиумом и собственным 250-метровым пляжем. Здесь каждый день можно встречать рассвет у моря, заниматься йогой в павильоне Wellness или отдыхать у бассейна на крыше с видом 360°. Ключевые особенности - Во всех резиденциях качественная отделка натуральными материалами, высокие потолки, панорамное остекление, открытые планировки и приватные балконы. - В пентхаусах отдельный лифт, частное лобби, двухуровневые планировками, собственные бассейны и террасы. У вилл Beach Mansions предусмотрен прямой выход на пляж. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детская игровая площадка, лаунж-зоны, infinity-бассейн, библиотека, лобби, сад, прогулочные дорожки и др. Преимущества расположения Проект расположен на одном из последних свободных участков на Crescent Palm Jumeirah, окруженном морем с двух сторон и с видами на Burj Al Arab, Dubai Marina, Atlantis The Royal. Дорога до отеля Atlantis The Royal займет 4 минуты, до торгового центра Nakheel Mall – 12 минут. До популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall можно добраться за 25 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 35 минут.

Локация

На карте
Район Пальма Джумейра

Дубай
Palm Jumeirah — крупнейший искусственный остров, созданный в форме пальмы с ветвями. Он известен всем туристам, приезжающим в ОАЭ. Palm Jumeirah вошел в топ-районов, в котором инвесторы с высоким уровнем дохода предпочитают покупать недвижимость.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
