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Главная - Жилые комплексы - Ocean House

Ocean House

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Nakhlat Jumeira
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 152 м² до 497 м²
Количество спаленот 2 до 4
Стартовая цена8 374 828 AED
от 8 374 828 AED
от 54 884 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%1 674 966 AED
При оформлении договора
4%334993 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%3 349 931 AED
При передаче
40%3 349 931 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2026
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 8 374 828 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Тренажерный зал
Дополнительно
  • Магазины
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Море400 м

Описание

Новый проект с коллекцией эксклюзивных резиденций на побережье рукотворного острова Palm Jumeirah. Найдите свое место для жизни и каждый день наслаждайтесь потрясающими видами на побережье залива, Burj Al Arab и горизонт Дубая. Здание высотой 9 этажей рассчитано на 88 апартаментов, включая дуплексы с 2-6 спальнями и пентхаусы на последнем этаже. Планировками предусмотрены несколько балконов, комнаты для персонала, рабочие кабинеты и террасы. Некоторые лоты оснащены частными бассейнами.

В распоряжении жителей спортивный зал, библиотека с коворкинг-зоной, частный кинозал, магазины, лаундж, SPA-салон. В окружении находятся F&B-заведения и 5-звездочные отели. За 15 минут можно доехать до дельфинария Dolphin Bay, аквапарка Aquaventure Waterpark, спортивного центра Pinpoint Fitness – Palm Jumeirah и торгового центра Nakheel Mall. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на шоссе Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой части города. Дорога до Dubai International Airport займет не более 35 минут. Качественная отделка Интерьер апартаментов разработан Bjarke Ingels Group (BIG) специально для Ocean House. В отделке использовали натуральное дерево. Ванные комнаты отделаны стильным мрамором, установлена кухонная техника. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
152 - 174
8 374 828 - 9 549 828
54 884 - 55 644
3 спальни
300 - 338
17 460 828 - 19 649 828
58 009 - 60 363
4 спальни
497 - 497
31 043 828 - 31 043 828
62 462 - 62 462

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Nakhlat Jumeira