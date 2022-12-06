В распоряжении жителей спортивный зал, библиотека с коворкинг-зоной, частный кинозал, магазины, лаундж, SPA-салон. В окружении находятся F&B-заведения и 5-звездочные отели. За 15 минут можно доехать до дельфинария Dolphin Bay, аквапарка Aquaventure Waterpark, спортивного центра Pinpoint Fitness – Palm Jumeirah и торгового центра Nakheel Mall. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на шоссе Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой части города. Дорога до Dubai International Airport займет не более 35 минут. Качественная отделка Интерьер апартаментов разработан Bjarke Ingels Group (BIG) специально для Ocean House. В отделке использовали натуральное дерево. Ванные комнаты отделаны стильным мрамором, установлена кухонная техника. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

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