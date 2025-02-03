Masaar 3 by Arada

Описание

Экокластер Masaar 3 внутри инновационного района Masaar, который располагается в эмирате Шарджа, объединяет прогрессивный стиль жизни с гармонией природы. Архитектура проекта гармонично вписывается в лесной ландшафт, создавая эксклюзивную атмосферу. Ключевые особенности – Современные таунхаусы и виллы с высокими потолками, отделкой премиальными материалами, панорамными окнами и встроенными смарт-системами. – В распоряжении резидентов: центральный бассейн в формате лагуны с каскадными водопадами, фитнес-центр, кафе, а также спортивные зоны с беговыми и велосипедными трассами, кортами для баскетбола и падела. – На территории обустроены разнообразные пространства для досуга: более 100 000 деревьев, пруд с утками, детские игровые площадки, гастро-рынок и торгово-ресторанный центр. Преимущества расположения Выезд из комплекса удачно интегрирован в сеть главных дорог, что обеспечивает быстрый доступ к основным объектам Шарджи и Дубая. За 5 минут можно доехать до Masaar Central, Tilal Mall, Nasma Central Park и Sharjah Mosque. Около 15 минут потребуется, чтобы добраться до набережной Sharjah Corniche. 20 минут – до University City, Aljada и Sharjah International Airport. Dubai International Airport находится в 35 минутах езды.