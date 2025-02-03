Каталог
ОАЭ
ГлавнаяЖилые комплексыMasaar 3 by Arada

Masaar 3 by Arada

Al Mnazel, Manazel District, Sharjah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Arada Developments LLC
Площадь
от 349 м² до 477 м²
Количество спален
от 4 до 5
Стартовая цена
от 1 149 081 $от 3 285 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
35%
При сдаче объекта
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла, Таунхаус
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
349 – 405
1 149 081 – 1 513 955
3 285 – 3 741
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Экокластер Masaar 3 внутри инновационного района Masaar, который располагается в эмирате Шарджа, объединяет прогрессивный стиль жизни с гармонией природы. Архитектура проекта гармонично вписывается в лесной ландшафт, создавая эксклюзивную атмосферу. Ключевые особенности – Современные таунхаусы и виллы с высокими потолками, отделкой премиальными материалами, панорамными окнами и встроенными смарт-системами. – В распоряжении резидентов: центральный бассейн в формате лагуны с каскадными водопадами, фитнес-центр, кафе, а также спортивные зоны с беговыми и велосипедными трассами, кортами для баскетбола и падела. – На территории обустроены разнообразные пространства для досуга: более 100 000 деревьев, пруд с утками, детские игровые площадки, гастро-рынок и торгово-ресторанный центр. Преимущества расположения Выезд из комплекса удачно интегрирован в сеть главных дорог, что обеспечивает быстрый доступ к основным объектам Шарджи и Дубая. За 5 минут можно доехать до Masaar Central, Tilal Mall, Nasma Central Park и Sharjah Mosque. Около 15 минут потребуется, чтобы добраться до набережной Sharjah Corniche. 20 минут – до University City, Aljada и Sharjah International Airport. Dubai International Airport находится в 35 минутах езды.

Локация

На карте
Al Mnazel, Manazel District, Sharjah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа3 км
Магазин500 м
Медицинский центр19 км
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
  • Волейбольный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

