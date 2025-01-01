Каталог
Marquis One by Marquis Developer

Marquis One by Marquis Developer

Miraclz by Danube, Arjan, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
Здание
Застройщик
Marquis Developer
Площадь
от 41 м² до 118 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 190 606 $от 3 787 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
10%
После сдачи объекта
30%
Период рассрочки после сдачи объекта
30 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность28
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
41
190 606
4 559
2 спальни
78
306 331
3 879
3 спальни
118
449 285
3 787

Описание

Воплощение изысканности в сердце Дубая. Marquis One — жилая башня в развитом районе Арджан в стиле модерн. Комплекс предлагает четыре различные видовые перспективы и отличается продуманными планировками для комфорта жителей. Ключевые особенности — Премиальная отделка выполнена в сдержанных кремовых и песочных оттенках с антрацитовыми акцентами. Каждая резиденция оснащена кухнями со встроенной бытовой техникой, душевыми кабинами и гардеробными Fabric Concept. Возможны варианты дизайнерской меблировки. — Современная инфраструктура включает тренажерный зал, бассейн с баром, беговые дорожки, детскую игровую площадку, зону барбекю, библиотеку и общие террасы для отдыха. — Эксклюзивная программа One Exclusive Membership предоставляет возможность пользоваться приватными пространствами: spa-салоном с сауной, паровой и ледяной банями, частным фитнес-центром и бизнес-лаунжем с конференц-залом. Преимущества расположения Проект находится в центральной части Арджана, одного из быстроразвивающихся комьюнити Дубая. Выгодное расположение обеспечивает удобный доступ к основным транспортным магистралям города. Путь до Dubai Marina и Downtown Dubai, торгового центра Dubai Mall, пляжа Jumeirah Beach и знаменитой Burj Khalifa займет 20-25 минут. Дорога до аэропорта Al Maktoum International Airport продлится 25 минут.

Локация

На карте
Miraclz by Danube, Arjan, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Арджан

Дубай
Arjan — активно развивающийся район, входящий в состав крупной территории Dubailand. Имеет развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение. Комьюнити подойдет как молодым профессионалам, так и семьям с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Средняя школа900 м
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса
