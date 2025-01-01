Marquis One by Marquis Developer

Описание

Воплощение изысканности в сердце Дубая. Marquis One — жилая башня в развитом районе Арджан в стиле модерн. Комплекс предлагает четыре различные видовые перспективы и отличается продуманными планировками для комфорта жителей. Ключевые особенности — Премиальная отделка выполнена в сдержанных кремовых и песочных оттенках с антрацитовыми акцентами. Каждая резиденция оснащена кухнями со встроенной бытовой техникой, душевыми кабинами и гардеробными Fabric Concept. Возможны варианты дизайнерской меблировки. — Современная инфраструктура включает тренажерный зал, бассейн с баром, беговые дорожки, детскую игровую площадку, зону барбекю, библиотеку и общие террасы для отдыха. — Эксклюзивная программа One Exclusive Membership предоставляет возможность пользоваться приватными пространствами: spa-салоном с сауной, паровой и ледяной банями, частным фитнес-центром и бизнес-лаунжем с конференц-залом. Преимущества расположения Проект находится в центральной части Арджана, одного из быстроразвивающихся комьюнити Дубая. Выгодное расположение обеспечивает удобный доступ к основным транспортным магистралям города. Путь до Dubai Marina и Downtown Dubai, торгового центра Dubai Mall, пляжа Jumeirah Beach и знаменитой Burj Khalifa займет 20-25 минут. Дорога до аэропорта Al Maktoum International Airport продлится 25 минут.