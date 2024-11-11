Каталог
Lumena Alta Retail by Omniyat

1105, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Omniyat Properties
Площадь
от 405 м² до 405 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 6 535 056 $от 16 112 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2030
Старт продаж4 кв. 2025
Типы отделкиБез отделки
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность73
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания380 м
БалконЕсть
Типы лотовОфис
Стадии строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть

Продажа

Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
405
6 535 056
16 112
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Деловой центр Lumena Alta — это новая вершина делового успеха, возвышающаяся рядом с Lumena в Business Bay. Вместе они формируют архитектурный символ энергии, вдохновения и лидерства, отражая динамику современного Дубая. Ключевые особенности - Гибкие форматы офисов с возможностью индивидуальной отделки (Shell & Core), из которых открываются панорамные виды на Burj Khalifa, Burj Al Arab и Персидский залив. - Executive-зона с фитнес-центром, 25-метровым крытым infinity-бассейном и зонами восстановления, spa-комплекс с массажными кабинетами, гидротерапией и специализированными процедурами, Sky Pool на высоте 335 метров с обзором на 270°, просторные террасы и ландшафтные sky gardens для отдыха. - Современный деловой центр с конференц-залами, коворкингами и пространствами для мероприятий - Пятизвёздочный lifestyle-отель на последних этажах. - Фирменный sky-ресторан с панорамным видом на 360°. - Интеллектуальная система управления зданием. - Более 1 000 парковочных мест. Преимущества расположения Проект имеет прямой выезд на Sheikh Zayed Road и Al Khail Road и находится вблизи строящейся станции метро Gold Line. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall займет 6 минут, до района DIFC — 10 минут, до района Dubai Marina — 20 минут. Чтобы добраться до Dubai International Airport, потребуется также 20 минут, до Al Maktoum International Airport — 40 минут.

Локация

На карте
1105, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Средняя школа1 км
Магазин600 м
Медицинский центр700 м
Метро500 м
Аэропорт14 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Сауна
  • Spa-центр
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Omniyat Properties

Omniyat Properties

Элитный девелопер, активно развивающийся на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании являются строительство и управление премиальными жилыми, гостиничными и коммерческими объектами с уникальным дизайном и архитектурой.
Подробнее

