Lumena Alta Retail by Omniyat

Описание

Деловой центр Lumena Alta — это новая вершина делового успеха, возвышающаяся рядом с Lumena в Business Bay. Вместе они формируют архитектурный символ энергии, вдохновения и лидерства, отражая динамику современного Дубая. Ключевые особенности - Гибкие форматы офисов с возможностью индивидуальной отделки (Shell & Core), из которых открываются панорамные виды на Burj Khalifa, Burj Al Arab и Персидский залив. - Executive-зона с фитнес-центром, 25-метровым крытым infinity-бассейном и зонами восстановления, spa-комплекс с массажными кабинетами, гидротерапией и специализированными процедурами, Sky Pool на высоте 335 метров с обзором на 270°, просторные террасы и ландшафтные sky gardens для отдыха. - Современный деловой центр с конференц-залами, коворкингами и пространствами для мероприятий - Пятизвёздочный lifestyle-отель на последних этажах. - Фирменный sky-ресторан с панорамным видом на 360°. - Интеллектуальная система управления зданием. - Более 1 000 парковочных мест. Преимущества расположения Проект имеет прямой выезд на Sheikh Zayed Road и Al Khail Road и находится вблизи строящейся станции метро Gold Line. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall займет 6 минут, до района DIFC — 10 минут, до района Dubai Marina — 20 минут. Чтобы добраться до Dubai International Airport, потребуется также 20 минут, до Al Maktoum International Airport — 40 минут.