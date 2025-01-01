IVY at Park Five by Deyaar

Описание

Новая резиденция IVY at ParkFive, расположенная в динамично развивающемся районе Dubai Production City, предлагает жильцам гармоничное сочетание зон для спорта, отдыха и оздоровления на трех этажах, обеспечивая высокий уровень комфорта и приватности. Озелененные террасы, раскинувшиеся вокруг проекта, создают ощущение городского оазиса. Ключевые особенности – Светлые интерьеры с высокими потолками, панорамными окнами и отделкой премиум-класса. – Пешеходные аллеи (сикки) в современном исполнении связывают ключевые пространства комплекса, формируя сбалансированную экосистему для общения и отдыха. – Для досуга жителей доступны подогреваемый бассейн, BBQ-зона с шезлонгами, оснащенный фитнес-центр и детские игровые площадки с системой видеонаблюдения. Преимущества расположения Благодаря удачной локации отсюда легко добираться в любую точку Дубая. Дорога до торгового центра City Centre Me’aisem займет 6 минут. Примерно за 10-15 минут можно доехать до престижных учебных заведений, включая Dubai British School и GEMS Metropole School, а также до развлекательных центров Nakheel Mall и Dubai Sports City. 20 минут отделяют резиденцию от знаменитого Palm Jumeirah. Международные аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport находятся в 25-30 минутах пути.