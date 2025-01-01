Каталог
IVY at Park Five by Deyaar

H39 Building, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Deyaar Development Company
Площадь
от 37 м² до 169 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 186 521 $от 3 845 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
35%
При сдаче объекта
55%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
37
186 521
5 032
1 спальня
64
272 294
4 193
2 спальни
108
424 779
3 925
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новая резиденция IVY at ParkFive, расположенная в динамично развивающемся районе Dubai Production City, предлагает жильцам гармоничное сочетание зон для спорта, отдыха и оздоровления на трех этажах, обеспечивая высокий уровень комфорта и приватности. Озелененные террасы, раскинувшиеся вокруг проекта, создают ощущение городского оазиса. Ключевые особенности – Светлые интерьеры с высокими потолками, панорамными окнами и отделкой премиум-класса. – Пешеходные аллеи (сикки) в современном исполнении связывают ключевые пространства комплекса, формируя сбалансированную экосистему для общения и отдыха. – Для досуга жителей доступны подогреваемый бассейн, BBQ-зона с шезлонгами, оснащенный фитнес-центр и детские игровые площадки с системой видеонаблюдения. Преимущества расположения Благодаря удачной локации отсюда легко добираться в любую точку Дубая. Дорога до торгового центра City Centre Me’aisem займет 6 минут. Примерно за 10-15 минут можно доехать до престижных учебных заведений, включая Dubai British School и GEMS Metropole School, а также до развлекательных центров Nakheel Mall и Dubai Sports City. 20 минут отделяют резиденцию от знаменитого Palm Jumeirah. Международные аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport находятся в 25-30 минутах пути.

Локация

H39 Building, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа3 км
Магазин600 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт23 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Раздельный бассейн
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
