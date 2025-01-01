Hyde Residences by City View

Описание

Оазис творческой энергии в самом сердце мегаполиса. Hyde Residences в партнерстве с Ennismore предлагает уникальный синтез современной роскоши и богемного образа жизни. Проект создает динамичное и элегантное пространство, в котором городская среда обретает новое измерение. Ключевые особенности — Продуманная отделка в лесистых, карамельных и бежевых оттенках. Использованы керамогранит с эффектом терраццо, натуральное дерево, кварц, стекло и светлый мрамор. Встроенная техника от Teka, Whirlpool и Frigidaire. — Премиальная инфраструктура: бассейны, spa, корты для падл-тенниса и пиклбола, комната для подкастов, ресторан и бар от Rikas Group, фитнес-студия, открытый кинотеатр, детская площадка и библиотека. — Полный спектр сервисных услуг включает консьерж-обслуживание резиденций, швейцара и парковщика, а также круглосуточную охрану. Дополнительно доступно обслуживание À La Carte: шеф-повар на дому, персональный шопинг, няня и выгул собак, химчистка и прачечная, частный транспорт, уроки диджеинга, занятия с личным тренером и сеансы оздоровления. — Программа льгот Accor предоставляет глобальный VIP статус Live Limitless для планирования путешествий. Владельцы получают автоматические апгрейды при заселении в более чем 5500 отелей по всему миру и 20% скидки. Преимущества расположения Комплекс находится в престижном сообществе Dubai Hills Estate, в окружении зеленых парков, гольф-полей и бутиков. В радиусе 5 минут расположены Dubai Hills Mall, King's College Hospital и Dubai Hills Golf Club. Дорога до GEMS Wellington Academy, Brighton College Dubai и Al Barsha Mall займет 10-15 минут. Путь до популярного района Palm Jumeirah продлится 25 минут, до Downtown Dubai, Dubai Mall и Burj Khalifa — 30 минут. Добраться до Dubai International Airport можно за 35 минут.