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Главная - Жилые комплексы - Greenway 2 by Emaar

Greenway 2 by Emaar

Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Emaar Properties PJSC
Площадь
от 227 м² до 255 м²
Количество спален
от 3 до 4
Стартовая цена
от 2 720 000 AEDот 11 969 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%272 000 AED
При оформлении договора
4%108 800 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%2 176 000 AED
При передаче
10%272 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Старт продаж2 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность2
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовТаунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
3 спальни
227
2 720 000 - 2 721 676
11 969
4 спальни
255
3 100 000 - 3 102 666
12 120

Описание

Элитное комьюнити в стороне от городской суеты в районе Emaar South. Просторные таунхаусы Greenway 2 с уютными внутренними двориками и великолепным видом на окружающие зеленые насаждения создают идеальные условия для отдыха и расслабления. Наслаждайтесь красотой окружающей природы и жизнью в гармонии с собой. Ключевые характеристики - Все таунхаусы представлены с панорамными окнами, из которых открывается вид на парк. Отделка юнитов сочетает в себе современный дизайн с домашним уютом. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговая дорожка, площадка с инвентарем для разных видов спорта (баскетбол, волейбол и др), детская игровая площадка, бассейн и парк. - Резиденты могут разнообразить свой досуг, посетив приватно профессиональное поле для гольфа на 18 лунок. Инфраструктура района Emaar South — это район для приверженцев неторопливого семейного образа жизни. Квартал состоит из множества закрытых комьюнити со всеми необходимыми объектами социальной инфраструктуры. В пределах 15-20 минут можно добраться до школ, медицинских клиник и торговых центров. Сообщества соединены между собой сетью пешеходных и велосипедных дорожек в парковых зонах. Преимущества расположения С основными городскими магистралями проект связан дорогой Emirates Road. Чтобы добраться до Expo City Dubai, потребуется 10 минут. До Dubai Marina можно доехать за 20 минут, до Downtown Dubai — за 30 минут. Дорога до аэропорта Al Maktoum International Airport займет 7 минут.

Инфраструктура

На карте
Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа5 км
Магазин5 км
Медицинский центр5 км
Аэропорт7 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Спортивная площадка
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха