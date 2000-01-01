Greenway 2 by Emaar

Описание

Элитное комьюнити в стороне от городской суеты в районе Emaar South. Просторные таунхаусы Greenway 2 с уютными внутренними двориками и великолепным видом на окружающие зеленые насаждения создают идеальные условия для отдыха и расслабления. Наслаждайтесь красотой окружающей природы и жизнью в гармонии с собой. Ключевые характеристики - Все таунхаусы представлены с панорамными окнами, из которых открывается вид на парк. Отделка юнитов сочетает в себе современный дизайн с домашним уютом. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговая дорожка, площадка с инвентарем для разных видов спорта (баскетбол, волейбол и др), детская игровая площадка, бассейн и парк. - Резиденты могут разнообразить свой досуг, посетив приватно профессиональное поле для гольфа на 18 лунок. Инфраструктура района Emaar South — это район для приверженцев неторопливого семейного образа жизни. Квартал состоит из множества закрытых комьюнити со всеми необходимыми объектами социальной инфраструктуры. В пределах 15-20 минут можно добраться до школ, медицинских клиник и торговых центров. Сообщества соединены между собой сетью пешеходных и велосипедных дорожек в парковых зонах. Преимущества расположения С основными городскими магистралями проект связан дорогой Emirates Road. Чтобы добраться до Expo City Dubai, потребуется 10 минут. До Dubai Marina можно доехать за 20 минут, до Downtown Dubai — за 30 минут. Дорога до аэропорта Al Maktoum International Airport займет 7 минут.