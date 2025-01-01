Каталог
Golf Links 18 by Condor

Chess Tower, Canal Promenade Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
Застройщик
Condor Developers
Площадь
от 35 м² до 102 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 200 265 $от 4 129 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При сдаче объекта
10%
После сдачи объекта
50%
Период рассрочки после сдачи объекта
24 месяца
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
35 – 41
200 265 – 236 079
5 633 – 5 642
1 спальня
58 – 74
362 151 – 405 718
5 424 – 6 226
2 спальни
102
422 056 – 430 225
4 129 – 4 209
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный проект в центре динамичного сообщества. Golf Links 18 расположен в Dubai Sports City с видами на знаменитые поля для гольфа. Резиденции в стиле модерн предназначены для тех, кто ценит активный образ жизни и стремится к балансу между развитой инфраструктурой и загородным спокойствием. Ключевые особенности — Апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами выполнены в оригинальном дизайне с элементами минимализма. Чистые линии и нейтральная цветовая гамма создают атмосферу простора и уюта. — Система «Умный дом» и встроенная бытовая техника премиум-класса от брендов SMEG и Siemens обеспечивают функциональность и удобство. — На территории: два infinity-бассейна на крыше, джакузи, видовая терраса, шезлонги и лежаки на воде, студия йоги, зона для пикника, открытый кинотеатр, тренажерные залы, парные, сауны, мини-гольф, детская игровая площадка, беседки и лобби для гостей. Преимущества расположения Комплекс находится в районе Dubai Sports City, откуда открывается прямой доступ к основным магистралям и знаковым локациям города. Поездка до Global Village, IMG Worlds, Dubai Marina, Palm Jumeirah, Mall of the Emirates, Burj Al Arab, Downtown Dubai и Burj Khalifa занимает 12-20 минут. Добраться до Dubai Parks & Resorts можно за 26 минут. Al Maktoum International Airport расположен в 23 минутах пути.

Локация

На карте
Chess Tower, Canal Promenade Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Спортс Сити

Дубай
Dubai Sports City (DSC) – это динамичный и современный район, посвященный активному и здоровому образу жизни. Здесь расположены спортивные сооружения мирового класса, спортивные площадки, а также зеленые парки с велосипедными и беговыми дорожками. Район отличает развитая социальная инфраструктура, поэтому сообщество идеально подойдет для молодежи и семей с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр400 м
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса
