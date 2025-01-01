Golf Links 18 by Condor

Описание

Современный проект в центре динамичного сообщества. Golf Links 18 расположен в Dubai Sports City с видами на знаменитые поля для гольфа. Резиденции в стиле модерн предназначены для тех, кто ценит активный образ жизни и стремится к балансу между развитой инфраструктурой и загородным спокойствием. Ключевые особенности — Апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами выполнены в оригинальном дизайне с элементами минимализма. Чистые линии и нейтральная цветовая гамма создают атмосферу простора и уюта. — Система «Умный дом» и встроенная бытовая техника премиум-класса от брендов SMEG и Siemens обеспечивают функциональность и удобство. — На территории: два infinity-бассейна на крыше, джакузи, видовая терраса, шезлонги и лежаки на воде, студия йоги, зона для пикника, открытый кинотеатр, тренажерные залы, парные, сауны, мини-гольф, детская игровая площадка, беседки и лобби для гостей. Преимущества расположения Комплекс находится в районе Dubai Sports City, откуда открывается прямой доступ к основным магистралям и знаковым локациям города. Поездка до Global Village, IMG Worlds, Dubai Marina, Palm Jumeirah, Mall of the Emirates, Burj Al Arab, Downtown Dubai и Burj Khalifa занимает 12-20 минут. Добраться до Dubai Parks & Resorts можно за 26 минут. Al Maktoum International Airport расположен в 23 минутах пути.