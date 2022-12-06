Golf Grand

В комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями, функциональными планировками, качественной отделкой и материалами нейтральных оттенков, тщательно отобранными за их эстетические качества и эффективность. Полные света открытые пространства, ванные комнаты с сантехникой, панорамные окна в пол – все это позволяет использовать пространство по вашему усмотрению. Богатая внутренняя инфраструктура позволяет вести как активный, так и размеренный образ жизни. На территории находятся infinity-бассейн с террасой, игровая зона, фитнес-центр, многоцелевой зал, паркинг, торговые заведения, открытая площадка для проведения мероприятий и зона барбекю. За 5-10 минут можно доехать до супермаркета Geant Express, школы GEMS International School, больницы King's College Hospital London, торгового центра Dubai Hills Mall. Развитая транспортная сеть Стратегически расположенный между Downtown Dubai и Dubai Marina, окруженный улицей Al Khail Road, район обеспечивает быстрый доступ к популярным местам и главным достопримечательностям города. До Dubai International Airport можно доехать за 20 минут. Качественная отделка Дизайн-проект апартаментов выполнен в стиле современной классики. Все лоты укомплектованы встроенными шкафами и качественной сантехникой. В отделке использовали керамогранит и ламинированные жалюзи с меламиновым каркасом. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

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