ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - Golf Grand

Golf Grand

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Khail Road, 199/10
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикEmaar Properties PJSC
Площадьот 98 м² до 106 м²
Количество спален2
Стартовая цена2 087 888 AED
от 2 087 888 AED
от 19 960 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%208 789 AED
При оформлении договора
4%83516 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%1 670 310 AED
При передаче
10%208 789 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2027
Старт продаж1 кв. 2023
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 087 888 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Средняя школа1 км
Магазин400 м
Медицинский центр1 км
Море11 км

Описание

Высотная башня в озелененном районе Dubai Hills Estate. Живите в месте, наполненном спокойствием и уютом, а также наслаждайтесь панорамными видами на гольф-поле Dubai Hills Golf Course и ухоженные парки. Здесь вы сможете почувствовать себя в самом сердце города и в то же время вдали от шума и суеты.

В комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями, функциональными планировками, качественной отделкой и материалами нейтральных оттенков, тщательно отобранными за их эстетические качества и эффективность. Полные света открытые пространства, ванные комнаты с сантехникой, панорамные окна в пол – все это позволяет использовать пространство по вашему усмотрению. Богатая внутренняя инфраструктура позволяет вести как активный, так и размеренный образ жизни. На территории находятся infinity-бассейн с террасой, игровая зона, фитнес-центр, многоцелевой зал, паркинг, торговые заведения, открытая площадка для проведения мероприятий и зона барбекю. За 5-10 минут можно доехать до супермаркета Geant Express, школы GEMS International School, больницы King's College Hospital London, торгового центра Dubai Hills Mall. Развитая транспортная сеть Стратегически расположенный между Downtown Dubai и Dubai Marina, окруженный улицей Al Khail Road, район обеспечивает быстрый доступ к популярным местам и главным достопримечательностям города. До Dubai International Airport можно доехать за 20 минут. Качественная отделка Дизайн-проект апартаментов выполнен в стиле современной классики. Все лоты укомплектованы встроенными шкафами и качественной сантехникой. В отделке использовали керамогранит и ламинированные жалюзи с меламиновым каркасом. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
98 - 106
2 087 888 - 2 434 888
19 960 - 24 610

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Khail Road, 199/10