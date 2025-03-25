GEMZ by Danube

В распоряжении резидентов развитая инфраструктура GEMZ at Al Furjan: современный тренажерный зал, поле для крикета, игровая площадка и отдельная комната для детей, йога-центр, частный кинотеатр, салон красоты, бассейн, благоустроенный парк и смотровая площадка. В пешей доступности находятся школа The Arbor School, супермаркет Carrefour Market, рестораны Al Baalbaki и Mantaha Grill. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен рядом с шоссе Yalais St/Jebel Ali-Al Hibab Rd, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Mohammed Bin Zayed Road, благодаря чему можно быстро доехать до любой точки города. В пешей доступности остановка Al Furjan, Manor Hotel. Чуть дальше расположены станции метро Discovery Gardens Metro Station и Al Furjan Metro Station. Функциональные пространства Планировка резиденций включает просторную гостиную, кухню с обеденной зоной и спальни со встроенными шкафами. Некоторые планировки включают рабочий кабинет для максимального комфорта. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

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