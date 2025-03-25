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GEMZ by Danube

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, Al Furjan Villas, 82
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 121 м² до 174 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена1 574 000 AED
от 1 574 000 AED
от 12 351 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
4%62960 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%944 400 AED
После передачи
40%629 600 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2025
Старт продаж3 кв. 2022
Этажность16
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
ФасадНавесной фасад
Площадь участка9412 м²
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 574 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Дополнительно
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт190 м
Средняя школа1 км
Магазин850 м
Медицинский центр3 км
Метро2 км

Описание

Новое сообщество с непревзойденными удобствами в престижном районе Al Furjan, вдали от суеты города. Являясь воплощением роскошного образа жизни, GEMZ at Al Furjan идеально подходит для больших семей и ценителей активного образа жизни. Комплекс включает студии, апартаменты с 1-3 спальнями и дуплексы с 2-3 спальнями в современном стиле. В апартаментах с 3 спальнями предусмотрены комната для прислуги, терраса и частный бассейн.

В распоряжении резидентов развитая инфраструктура GEMZ at Al Furjan: современный тренажерный зал, поле для крикета, игровая площадка и отдельная комната для детей, йога-центр, частный кинотеатр, салон красоты, бассейн, благоустроенный парк и смотровая площадка. В пешей доступности находятся школа The Arbor School, супермаркет Carrefour Market, рестораны Al Baalbaki и Mantaha Grill. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен рядом с шоссе Yalais St/Jebel Ali-Al Hibab Rd, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Mohammed Bin Zayed Road, благодаря чему можно быстро доехать до любой точки города. В пешей доступности остановка Al Furjan, Manor Hotel. Чуть дальше расположены станции метро Discovery Gardens Metro Station и Al Furjan Metro Station. Функциональные пространства Планировка резиденций включает просторную гостиную, кухню с обеденной зоной и спальни со встроенными шкафами. Некоторые планировки включают рабочий кабинет для максимального комфорта. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
121 - 133
1 574 000 - 1 721 000
12 912 - 12 914
3 спальни
147 - 174
1 829 000 - 2 150 000
12 351 - 12 379

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, Al Furjan Villas, 82