Elire by Qube

Описание

Изысканный жилой комплекс в самом сердце Дубая в Business Bay. Архитектура Elire вдохновлена традиционными ветряными башнями барджиль, которые придают зданию самобытный характер и выделяют его среди окружающих стеклянных небоскребов. Ключевые особенности - Апартаменты полностью меблированы, представлены со встроенной техникой и авторским дизайном от архитектурного бюро Arnaud Behzadi. - Отделка выполнена натуральными материалами: керамогранитные полы, кварцитовые столешницы и элементы из массива ореха. - Комплекс управляется премиальным брендом гостеприимства LUX*, который входит в The Lux Collection. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зоны, прогулочные дорожки, сауна, spa-центр и др. Преимущества расположения Проект расположен в центральном районе с отличной транспортной доступностью — за несколько минут можно добраться до автобусной остановки, станции метро Business Bay и выехать на крупное шоссе Sheikh Zayed Road. Дорога до популярных локаций Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Opera займет 5 минут, до района Palm Jumeirah — 15 минут. Dubai international Airport находится также в 15 минутах пути.