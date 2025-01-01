Каталог
Elire by Qube

88/1, Al Mustaqbal Street, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
QUBE Development
Площадь
от 68 м² до 501 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 912 646 $от 11 928 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При сдаче объекта
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.3 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
68 – 90
912 646 – 1 210 063
13 318 – 13 384
2 спальни
134 – 144
1 651 899 – 2 014 474
12 296 – 13 981
3 спальни
226 – 243
3 049 666 – 3 237 376
13 295 – 13 476
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканный жилой комплекс в самом сердце Дубая в Business Bay. Архитектура Elire вдохновлена традиционными ветряными башнями барджиль, которые придают зданию самобытный характер и выделяют его среди окружающих стеклянных небоскребов. Ключевые особенности - Апартаменты полностью меблированы, представлены со встроенной техникой и авторским дизайном от архитектурного бюро Arnaud Behzadi. - Отделка выполнена натуральными материалами: керамогранитные полы, кварцитовые столешницы и элементы из массива ореха. - Комплекс управляется премиальным брендом гостеприимства LUX*, который входит в The Lux Collection. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зоны, прогулочные дорожки, сауна, spa-центр и др. Преимущества расположения Проект расположен в центральном районе с отличной транспортной доступностью — за несколько минут можно добраться до автобусной остановки, станции метро Business Bay и выехать на крупное шоссе Sheikh Zayed Road. Дорога до популярных локаций Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Opera займет 5 минут, до района Palm Jumeirah — 15 минут. Dubai international Airport находится также в 15 минутах пути.

Локация

На карте
Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Средняя школа650 м
Магазин600 м
Медицинский центр450 м
Метро1 км
Аэропорт17 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Терраса
