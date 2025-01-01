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Dolce Vita Suites by Vincitore

Prima Living, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Vincitore Real Estate Development LLC
Площадь
от 70 м² до 76 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 1 327 000 AEDот 18 725 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность20
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
70 – 76
1 327 000 – 1 479 000
18 725 – 19 213
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Окунитесь в мир неподвластной времени итальянской элегантности. Dolce Vita Suites — это воплощение королевского гостеприимства, где каждый элемент дизайна и сервиса создан для ценителей изысканной жизни. Элитный комплекс сочетает в себе роскошь выполненных на заказ интерьеров, безупречный комфорт и атмосферу золотой эпохи Италии. Ключевые особенности — 150 представительских и 60 клубных люксов премиум-класса с частными бассейнами, оформленных в духе Ренессанса, гарантируют уединение и ежедневный комфорт. — Эксклюзивные зоны: Aqua Paradiso, флорентийский сад, спортивный бар Champione, гольф-клуб Verde, wellness-центр и ресторан Gusto Italiano Ristorante. — Безупречный сервис: элегантное лобби для гостей, консьерж, парковщик, персональный шофер и ежедневная уборка. — Гарантированная девелопером чистая рентабельность 8% в течение 5 лет. Преимущества расположения Проект находится в престижном районе Al Barsha South с удобным доступом к знаковым объектам: 1 минута до Dubai Miracle Garden и крупнейшего в регионе Dubai Mediclinic Hospital. До Dubai Hills Mall можно доехать за 12 минут, до Mall of the Emirates — за 14 минут, а до Global Village и Palm Jumeirah — за 15 минут. Burj Khalifa расположен в 18 минутах езды. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 24 минутах пути.

Локация

На карте
Prima Living, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Арджан

Дубай
Arjan — активно развивающийся район, входящий в состав крупной территории Dubailand. Имеет развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение. Комьюнити подойдет как молодым профессионалам, так и семьям с детьми.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Средняя школа900 м
Магазин50 м
Медицинский центр220 м
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
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