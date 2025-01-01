Dolce Vita Suites by Vincitore

Описание

Окунитесь в мир неподвластной времени итальянской элегантности. Dolce Vita Suites — это воплощение королевского гостеприимства, где каждый элемент дизайна и сервиса создан для ценителей изысканной жизни. Элитный комплекс сочетает в себе роскошь выполненных на заказ интерьеров, безупречный комфорт и атмосферу золотой эпохи Италии. Ключевые особенности — 150 представительских и 60 клубных люксов премиум-класса с частными бассейнами, оформленных в духе Ренессанса, гарантируют уединение и ежедневный комфорт. — Эксклюзивные зоны: Aqua Paradiso, флорентийский сад, спортивный бар Champione, гольф-клуб Verde, wellness-центр и ресторан Gusto Italiano Ristorante. — Безупречный сервис: элегантное лобби для гостей, консьерж, парковщик, персональный шофер и ежедневная уборка. — Гарантированная девелопером чистая рентабельность 8% в течение 5 лет. Преимущества расположения Проект находится в престижном районе Al Barsha South с удобным доступом к знаковым объектам: 1 минута до Dubai Miracle Garden и крупнейшего в регионе Dubai Mediclinic Hospital. До Dubai Hills Mall можно доехать за 12 минут, до Mall of the Emirates — за 14 минут, а до Global Village и Palm Jumeirah — за 15 минут. Burj Khalifa расположен в 18 минутах езды. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 24 минутах пути.