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District One West

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Quoz 2
  1. Визуализация
Item 1 of 11
Визуализация
ЗастройщикNakheel Properties
Площадьот 1932 м² до 1932 м²
Количество спален7
Стартовая цена57 670 000 AED
от 57 670 000 AED
от 29 848 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%11 534 000 AED
При оформлении договора
4%2306800 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%34 602 000 AED
При передаче
20%11 534 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2027
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовВилла
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 57 670 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа3 км
Магазин2 км
Медицинский центр1 км
Море9 км

Описание

Закрытое комьюнити в районе MBR City, где гармонично сочетаются живописная природа и городская жизнь. Откройте для себя новый стиль жизни с первоклассными удобствами и развлечениями.

Коллекция вилл с 4-6 спальнями и особняков с 7 спальнями в окружении зеленых парков и ухоженных садов. Из окон открываются виды на ослепительные воды Crystal Lagoon. Современная архитектура, натуральные материалы в отделке, продуманные планировки и окна в пол создают роскошную жилую среду. В виллах предусмотрены частные сады, комнаты для персонала и бассейны. Жителям доступен роскошный образ жизни: лагуны, променады, клубный дом, общественные сады со спортивными и игровыми площадками, школа, детский сад, бассейны, частный пляж, мечеть и зоны отдыха. За 5-10 минут можно доехать до магазина Spinneys HQ-Meydan, ресторанов FIYA и FLAVE, оздоровительных центров DxBike и Wellfit Meydan, поле для гольфа The Track, Meydan Golf. В окружении находятся ухоженные парки Polo Residence Park и Al Quoz Pond Park. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится вблизи шоссе Al Meydan Road и Al Khail Road, которые соединяют сообщество с любой частью города. За 20 минут можно доехать до Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей Благодаря удачному расположению из комплекса открыт доступ к главным достопримечательностям Дубая. За 15 минут можно доехать до Burj Khalifa, театра Dubai Opera, районов Business Bay и Downtown Dubai. Надежный застройщик Nakheel Properties – компания, которая развивается на рынке недвижимости с 2000 года. Главная миссия застройщика – создать объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
7 спален+
1932 - 1932
57 670 000 - 59 210 000
29 848 - 30 645

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Quoz 2