D-Villas by DarGlobal

Описание

Престижное комьюнити в Jumeirah Golf Estates. В жилом комплексе D-Villas сочетаются утонченная архитектура, спокойствие зеленых пейзажей и исключительный уровень сервиса. Почувствуйте стиль жизни, в котором объединены роскошь, спорт, природа и комфорт. Ключевые особенности - Во всех виллах качественная отделка натуральными материалами, встроенная техника и системы хранения, парковочные места, панорамные окна. - Владельцам резиденций доступны Академия гольфа Tommy Fleetwood и Академия тенниса Tennis 360 для игроков всех уровней. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, спортивная и детская площадки, баскетбольный и теннисный корты, футбольное поле, раздельные бассейны для взрослых и детей, клубный дом, прогулочные и беговые дорожки и др. Преимущества расположения Проект удобно расположен рядом с ключевыми транспортными артериями и бизнес-кварталами. Выезд на шоссе Al Khail Road займет 8 минут, на Sheikh Zayed Road — 15 минут. В радиусе 10-15 минут находятся детские образовательные учреждения. За 5 минут можно добраться до торгового центра City Center Me’aisem, за 10 минут – до торгового центра Dubai Hills Mall, за 25 минут – до районов Dubai Marina и Downtown Dubai. Путь до Al Maktoum International Airport составит 30 минут.