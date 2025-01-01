Каталог
D-Villas by DarGlobal

B-80, Lime Tree Valley Street, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
DarGlobal
Площадь
от 269 м² до 376 м²
Количество спален
от 4 до 5
Стартовая цена
от 1 672 607 $от 5 740 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
269 – 295
1 672 607 – 1 988 618
6 211 – 6 729
5 спален
372 – 376
2 139 096 – 2 537 208
5 740 – 6 746
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Престижное комьюнити в Jumeirah Golf Estates. В жилом комплексе D-Villas сочетаются утонченная архитектура, спокойствие зеленых пейзажей и исключительный уровень сервиса. Почувствуйте стиль жизни, в котором объединены роскошь, спорт, природа и комфорт. Ключевые особенности - Во всех виллах качественная отделка натуральными материалами, встроенная техника и системы хранения, парковочные места, панорамные окна. - Владельцам резиденций доступны Академия гольфа Tommy Fleetwood и Академия тенниса Tennis 360 для игроков всех уровней. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, спортивная и детская площадки, баскетбольный и теннисный корты, футбольное поле, раздельные бассейны для взрослых и детей, клубный дом, прогулочные и беговые дорожки и др. Преимущества расположения Проект удобно расположен рядом с ключевыми транспортными артериями и бизнес-кварталами. Выезд на шоссе Al Khail Road займет 8 минут, на Sheikh Zayed Road — 15 минут. В радиусе 10-15 минут находятся детские образовательные учреждения. За 5 минут можно добраться до торгового центра City Center Me’aisem, за 10 минут – до торгового центра Dubai Hills Mall, за 25 минут – до районов Dubai Marina и Downtown Dubai. Путь до Al Maktoum International Airport составит 30 минут.

Локация

На карте
B-80, Lime Tree Valley Street, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
